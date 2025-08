Quando si parla di malattie rare, ci si riferisce a patologie a bassa prevalenza e dal decorso cronicamente invalidante, con le quali le persone sono costrette a convivere per tutta la vita.

La limitata incidenza sulla popolazione, assieme alla complessità intrinseca all’approccio diagnostico e terapeutico, genera un importante problema di tipo assistenziale, con ricadute considerevoli sia sui pazienti sia sulle loro famiglie.

Malattie genetiche rare: alcuni dati



Sebbene ad oggi non esista una definizione universale di malattia rara, questo termine è comunemente adoperato per riferirsi a condizioni che colpiscono una piccola parte della popolazione. Nell’Unione Europea viene classificata come rara una patologia che si manifesta in meno di 5 individui ogni 10.000 , anche se la definizione può variare da Paese a Paese.

Stime recenti indicano che nel mondo le malattie rare interessano circa 300 milioni di persone, di cui 30 milioni nella sola Europa. Nel contesto sanitario italiano si registrano all’incirca 2 milioni di individui affetti da una malattia rara, con un paziente su 5 che risulta avere meno di 18 anni.

Allo stato attuale, il numero di patologie rare identificate è compreso tra le 6 mila e le 8 mila, e sebbene in diversi casi l’eziologia sia attribuibile a fattori ambientali, infettivi, autoimmuni, neoplastici o indeterminati, la grande maggioranza, attualmente pari al 72%, di queste affezioni, ha un’origine genetica.

La gestione delle malattie genetiche rare



Le malattie genetiche rare sono patologie causate da una o più anomalie nel genoma. Queste alterazioni, che in molti casi possono rivelarsi anche letali, portano a condizioni croniche dal decorso invalidante: essere affetti da una malattia genetica rara può causare infatti una disabilità fisica o mentale, che può avere ripercussioni significative sulla qualità della vita del paziente.

Attualmente, soltanto per un’esigua percentuale di malattie genetiche rare esistono terapie efficaci. Per la stragrande maggioranza, invece, spesso il solo approccio possibile è quello di intervenire per migliorare la qualità di vita del paziente attraverso farmaci e trattamenti specialistici, a volte formulati per altre patologie che, come è facile intuire, possono solo limitare i sintomi.

Ad aggravare il tutto è la distribuzione non uniforme sul territorio di strutture specializzate, che costringe un malato su cinque affetto da una malattia rara – quindi comprese quelle genetiche – a spostarsi in altre regioni per sottoporsi alle cure necessarie. Un paziente su tre che oggi affronta questo calvario ha meno di 18 anni: un iter estremamente complesso che impatta sul suo benessere e quello della sua famiglia.

A mancare è spesso anche un’adeguata rete di sostegno sanitaria e sociale, che fa ricadere l’assistenza dei pazienti soprattutto sui parenti più vicini. Nel 70% dei casi, inoltre, le malattie rare si manifestano nell’infanzia, costringendo interi nuclei familiari a modificare radicalmente la loro quotidianità per far fronte alle nuove esigenze organizzative e abitative.

Diagnosi e cura: le criticità nel campo delle malattie genetiche rare



Uno degli aspetti più complessi, nel campo delle malattie genetiche rare, è la difficoltà nell’ottenere una diagnosi corretta. L’iter che mira a individuare la patologia richiede infatti un approccio multidisciplinare e coordinato, con tempi generalmente lunghi che possono portare anche a un esito incerto.

Nonostante la disponibilità di mezzi e procedure, per diagnosticare una malattia rara oggi sono necessari in media 4,7 anni, e purtroppo il 6% dei pazienti è destinato a restare privo di una diagnosi.

I ritardi nella diagnostica sono da ricercare nella complessità del quadro clinico, caratterizzato da sintomi piuttosto comuni – talvolta non immediatamente attribuibili a una patologia a bassa incidenza – che conducono a diagnosi errate e a un corrispondente ritardo nel trattamento.

La difficoltà più evidente risiede però soprattutto nel limitato numero di casi: una quota talmente esigua che finisce per influenzare negativamente il finanziamento della ricerca, l’avvio di sperimentazioni cliniche e, non ultimo, la sostenibilità economica dei farmaci.

Le istituzioni, con l’Unione europea in testa, sono impegnate nell’ampliamento delle conoscenze scientifiche, con l’obiettivo di migliorare sia il fronte diagnostico sia quello terapeutico; tuttavia, nonostante le iniziative, lo sforzo risulta ancora insufficiente e, per i pazienti affetti da una patologia genetica rara, la sola speranza resta ancora la ricerca.

Malattie genetiche rare: quali progressi grazie alla ricerca



L’accelerazione degli studi scientifici nel campo delle malattie genetiche rare rappresenta una solida possibilità per aprire la strada a nuovi percorsi terapeutici. La ricerca permette di perfezionare le strategie diagnostiche, ampliare la conoscenza dei meccanismi patologici e sviluppare terapie che possono offrire una speranza di cura concreta.

Una delle risorse più promettenti nel trattamento delle patologie genetiche rare è la ricerca in campo biomedico. In questo contesto, a rivestire un ruolo determinante è senza dubbio Fondazione Telethon, che da anni, grazie al contributo di migliaia di sostenitori, finanzia alcuni tra i più importanti progetti di ricerca sulle malattie genetiche rare.

A rendere tutto questo possibile sono diverse modalità di donazione, tra cui il 5 per mille, una forma di sostegno a costo zero per il contribuente, ma fondamentale per chi quotidianamente si occupa di ricerca. Per conoscere in anticipo quale sarà l’entità del proprio contributo scegliendo di devolvere questa quota IRPEF, è possibile consultare la guida di Fondazione Telethon sul calcolo del 5×1000 , disponibile sul sito web ufficiale dell’ente.

I risultati che si può contribuire a raggiungere con questa scelta sono dimostrati dai tanti progressi realizzati negli anni: dalla terapia genica, che consente di correggere un gene difettoso tramite vettori virali innocui, all’editing genetico, capace di modificare i geni corrotti anche dall’esterno. Una serie di risultati che testimoniano come la ricerca continui a spingersi oltre i processi di cura tradizionali, per garantire a malattie non ordinarie soluzioni terapeutiche dal carattere straordinario.