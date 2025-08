GROSSETO – La recente vicenda della “Consulta Comunale della Disabilità”, con “colpi di spada” tra la Presidente, la Vice e undici delle tredici associazioni che ne fanno parte, ci induce ad alcune considerazioni.

Intanto quella iniziale: non dimenticare che il compito di questo organismo è rappresentare e far valere le istanze delle persone con disabilità. Da qui, l’ascolto delle esigenze e delle problematiche di queste persone e delle loro famiglie, nonché il farsi interprete e portavoce verso l’Amministrazione comunale e altri enti.

La Consulta, dunque, dovrebbe agire come ponte tra disabilità e istituzioni, garantendo che le esigenze siano ascoltate, comprese e affrontate, trovando soluzioni concrete e adeguate. Dovrebbe anche fornire pareri e proposte su progetti, atti e procedimenti amministrativi che riguardino, nello stesso settore sanitario, la disabilità stessa.

Per sintetizzare e concludere, dovrebbe vigilare, promuovere, informare e sensibilizzare.

Il buon funzionamento di questo organismo dipende comunque soprattutto dalla partecipazione attiva e dalla collaborazione di tutti i suoi membri. Insomma, a garanzia di buoni risultati, devono coesistere coralità e sinergia.

Oggi invece, stando alle cronache e alle auspicate “dimissioni” della Presidente, sorge spontaneo chiedersi se tutto questo esista, sia mai esistito o si sia disperso nel tempo.

“Io resto…”, dice infatti la Presidente, per nulla intenzionata a dimettersi, mentre la Vice (che in passato ha anche guidato la Consulta) osserva che è “…arrivato il momento di chiarire certe cose” e che “se lei (l’attuale Presidente) resta, se ne vanno le associazioni in toto”.

Il Pd, dalla sua, parla di “silenzio assordante” da parte dell’Assessora, del Sindaco e della Giunta, osservando (e tira giù il carico) che “…non si può continuare a fare finta di nulla”.

Insomma, il mare è mosso, sventola bandiera rossa, qualcuno in acqua annaspa, ma nessun pattino di salvataggio, fino ad ora, è partito per portare aiuto.

Ci sarà un… “annegato”?