FOLLONICA – 46 giornate di pulizia urbana, 450 sacchi di rifiuti raccolti e 1960 bottiglie di vetro destinate al riciclo. Questi alcuni degli obiettivi raggiunti dai volontari del gruppo “Vogliamo una città pulita“, che dall’autunno a fine primavera puliscono le strade di Follonica. Per il loro impegno sono stati premiati oggi dall’Amministrazione comunale.

«Ci sembrava giusto dare questo riconoscimento a tutti i volontari del gruppo ‘Vogliamo una città pulita’ per l’infaticabile e instancabile lavoro che fanno nella nostra città – ha dichiarato il sindaco Matteo Buoncristiani -. È chiaro che la pulizia non spetterebbe ai volontari, ma un supporto è sempre importante. Il vostro impegno testimonia un grande attaccamento alla città, in un momento in cui siamo tutti di corsa e a dare un contributo concreto sono pochi».

A ringraziare il gruppo anche il vicesindaco e assessore all’Ambiente Danilo Baietti, che ha sottolineato anche quanto siano state fondamentali le segnalazioni arrivate dagli stessi volontari durante l’anno: «Non si parla solo di raccogliere rifiuti, il vostro aiuto è prezioso anche perché siete le sentinelle che abbiamo in città. Oltre alla polizia municipale, un’associazione come la vostra riesce a riportarci situazioni che spesso non vediamo. Per questo ringrazio Patrizia Bossini e tutti i volontari, da parte nostra c’è la massima disponibilità».

«Siamo sempre a vostra disposizione per migliorare il decoro e la pulizia della nostra città – ha concluso l’assessore al Verde Sandro Marrini -. Siamo pronti a organizzare anche in futuro nuove iniziative insieme, perché questa sinergia tra istituzioni e cittadini volontari è il modo migliore per prendersi cura del bene comune».

I numeri del 2024-2025

Dal mese di ottobre a oggi, il gruppo ha svolto: 46 giornate di pulizia urbana, 450 sacchi di rifiuti raccolti, pari a circa 3.600 chili, 1.960 bottiglie di vetro raccolte e destinate al riciclo, numerosi rifiuti ingombranti rimossi, tra cui pneumatici, elettrodomestici, materassi, bombole del gas, cerchioni, valigie, scheletri di biciclette e altri oggetti abbandonati.

Il gruppo, attivo da diversi anni e guidato da Patrizia Bossini, è diventato ormai un punto di riferimento per la comunità follonichese.

Le richieste dei volontari

Durante l’incontro i volontari hanno ringraziato il Comune per la collaborazione, sottolineando diverse criticità da risolvere: «Ci fa piacere che il nostro impegno venga riconosciuto – ha dichiarato Patrizia Bossini -. Purtroppo però sentiamo di essere sempre al punto di partenza. Quello che chiediamo è di aiutarci. È vero che il rispetto dell’ambiente non spetta solo alle istituzioni, ma ai cittadini e alla comunità intera. Noi ci mettiamo del nostro, ma ci siamo accorti che manca il personale a terra per raccogliere i molti rifiuti abbandonati nelle pinete, in via Massetana, al Parco centrale e in molti altri quartieri. A qualcuno spetta intervenire».

Tra le richieste una maggiore attenzione alle zone verdi, nei quartieri periferici e sul lungomare: «Fa piacere vedere alcuni interventi e attenzione per certe zone – prosegue il gurppo -. Ad esempio il lungomare deve essere la vetrina della città, una cartolina e la situazione può migliorare, anche in spiaggia. Alcuni passaggi sono stati effettuati sia in viale Italia sia in via Roma, ma Follonica non è solo il centro».

I volontari hanno poi proposto di intervenire di più sull’educazione dei cittadini, anche attraverso incontri nelle scuole. Per coinvolgere di più gli abitanti nel rispetto dell’ambiente e in iniziative di pulizia si è poi pensato di partire dai singoli rioni e il sindaco ha già detto di volersi confrontare con i presidenti delle varie zone per portare avanti l’idea.

Il gruppo continuerà a segnalare situazioni di degrado come avvenuto, ad esempio, per i parcheggi dei supermercati. Il Comune avvertirà le aziende di intervenire entro 15 giorni alla pulizia, come già successo in passato. Il problema principale sembra comunque essere quello dell’inciviltà di molte persone, sia abitanti che turisti, e per questo i volontari chiedono più controlli capillari sul territorio, non solo per segnalare i rifiuti ma anche per sanzionare chi li abbandona, nella speranza di aumentare il decoro in tutte le zone della città.

Per unirsi ai volontari in una o più delle loro uscite si può contattare il numero 3284839081 o seguire il gruppo Facebook Vogliamo una città pulita.