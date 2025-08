FOLLONICA – «L’11 luglio scorso, con i soliti toni enfatici da “rivoluzione copernicana”, il Comune di Follonica annunciava l’avvio del nuovo “Trenino Summer”, un servizio sperimentale che sarebbe dovuto partire il 1° agosto. In quell’occasione era stato promesso che, a breve, sarebbero stati resi noti orari, prezzi e tutte le informazioni utili per cittadini e turisti» affermano i consiglieri di opposizione Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella.

«Siamo al 2 agosto, e a distanza di quasi un mese quei dettagli ancora non ci sono. Ma non solo: dagli atti amministrativi a cui abbiamo avuto accesso, emerge che il trenino dovrebbe operare in una fascia di servizio estremamente limitata, con due corse tra le 18 e le 20 e una corsa tra le 24:20 e le 24:40. In pratica, un servizio ridotto a tre, quattro corse al massimo nell’arco dell’intera giornata».

«A fronte della narrazione costruita dall’amministrazione, la realtà è un’altra: questo trenino non intercetta i bisogni reali di chi vuole andare al mare durante il giorno, di chi si sposta per fare la spesa o di chi la sera prenota nei ristoranti del centro. È passato un anno dalla fine del Nautibus e quest’anno è stato speso solo per gestire crisi interne e rimpasti di giunta, senza pianificare nulla. Alla fine si è dovuto correre ai ripari chiedendo al gestore dei trenini turistici un’estensione del servizio, trasformando quella che doveva essere una grande novità in una toppa dell’ultimo minuto» proseguono i consiglieri.

«Non si può confondere il trasporto pubblico locale – che questa amministrazione ha completamente ignorato – con i trenini turistici. L’improvvisazione di Sandro Marrini e Matteo Buoncristiani disconosce perfino le stesse linee guida dell’Urban Center: un documento che evidentemente non sanno o non possono applicare, perché senza un direttore dell’Urban Center l’amministrazione non è nemmeno in grado di dare seguito alle proprie scelte strategiche. Questo trenino non va nella direzione di togliere auto dal centro, né di costruire un servizio vero e utile a residenti e ospiti».

«Noi avremmo fatto una scelta diversa: partire dai punti di forza del Nautibus – che nell’agosto 2023 aveva iniziato a dare risultati – e lavorare sulle sue criticità, ascoltando davvero chi lo guidava ogni giorno e chi lo usava. Perché un servizio pubblico si progetta con chi lo vive, non con annunci sui social. La campagna elettorale è finita da più di un anno: adesso servono serietà istituzionale, ascolto e trasparenza. Basta prendere in giro i cittadini».