GROSSETO – La Pallavolo Grosseto allarga i propri orizzonti e grazie al Ds Vito Di Giovanna arriva in biancorosso il terzo colpo di mercato con la quattordicesima atleta per la Giorgio Peri Grosseto di Serie C. Dal mercato internazionale approda a Grosseto, la giovanissima schiacciatrice Alina Herasymenko, di nazionalità ucraina, classe 2006 e alta 184 cm, con tanta voglia di giocare.

Alina ha inizia il proprio percorso pallavolistico in Ucraina, nella città di Yuzhne frequentando il liceo sportivo Belaya Tserkov. Dal 2022 al 2025 ha giocato in Polonia, all’Eco Uni Opole. “Sono entusiasta di far parte della squadra della Pallavolo Grosseto – ha detto – Giocare in Italia era il mio sogno fin da bambina e quando ho ricevuto questa offerta sono stata incredibilmente felice. Non vedo l’ora che inizi la stagione per dare il mio apporto nella squadra che rappresenta la città di Grosseto”.