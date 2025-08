CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La stagione estiva è iniziata e con essa l’arma dei carabinieri, al fianco dei più tradizionali servizi di pattugliamento, ha intrapreso ormai da alcune settimane mirati servizi di controllo straordinario del territorio finalizzati a prevenire comportamenti sempre più diffusi tra giovani e giovanissimi, legati principalmente all’abuso di sostanze alcoliche e all’uso di sostanze stupefacenti.

Seguendo tali direttrici, a Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto si è svolto nel weekend appena trascorso l’ennesimo servizio di alto impatto, svolto dal personale delle stazioni Carabinieri di Castiglione e Marina, unitamente quelle di Punta Ala, Civitella Marittima e Buriano, che ha consentito di controllare complessivamente oltre 50 veicoli e identificare 101 persone.

Il dispositivo, “integrato” da personale in abiti civili della sezione operativa e da una pattuglia ciclo-montata, è stato realizzato in orario serale – notturno, con il preciso scopo di garantire una cornice di sicurezza sempre più completa, attraverso un controllo ancor più capillare delle zone nevralgiche dei centri turistici, consentendo anche di monitorare alcune zone della “movida”, altrimenti difficilmente raggiungibili con i tradizionali mezzi in dotazione.

Tra i risultati conseguiti sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori due giovani, trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish e eroina.

I servizi straordinari, mirati alla prevenzione e controllo del territorio, continueranno con cadenza regolare per tutto il periodo estivo.