GROSSETO – «Vogliamo tornare ad una politica in cui i cittadini siano protagonisti». Il Partito comunista italiano presenta i candidati della provincia di Grosseto per le prossime regionali.

«Questo è un appuntamento importante per un partito come il nostro» afferma Daniele Gasperi, segretario provinciale del Pci e uno dei quattro candidati alle regionali.

Gasperi fa un focus sulla sanità, che se ha centri di eccellenza ha ancora lunghe liste di attesa e vede scemare i servizi nei piccoli centri.

«Nella nostra provincia c’è un grosso disagio occupazionale con la vicenda Venator che non si sblocca. Servono interventi concreti sul nostro territorio. Il sud della Toscana è sempre dimenticato».

«Bisogna portare i cittadini a votare e prima ancora dobbiamo raccogliere le firme che non è semplice visto che sono 750 per ogni circoscrizione, quindi in Toscana ne servono 10mila».

Anche Marco Barzanti, il secondo candidato, punta il dito sulla legge elettorale Toscana che definisce «tra le peggiori in Italia, tra le più complicate. 13 circoscrizioni e per ogni circoscrizione bisogna raccogliere 750 firme. Solo che la gente vota poco e i più si dividono sui due partiti di maggioranza. Questa legge non è uguale per tutti: chi è già in consiglio, infatti dovrà raccogliere solo dieci firme. Chi è al governo non vuole far entrare altri».

«All’interno del Pd c’è una discussione interna, tanto che Eugenio Giani non è stato ancora confermato (mentre noi candideremo Enrico Zanieri da Prato), e c’è una rottura con l’M5S. Abbiamo cercato di mettere insieme la sinistra, ma volevamo un’alleanza che andasse oltre la fase elettorale, su un programma comune».

«Avremmo voluto un maggiore impegno di Giani sul sociale, e vorremmo riconoscesse subito lo stato di Palestina, visto che siamo di fronte ad un genocidio, il massacro di un popolo. E chiedere di applicare un mandato di cattura internazionale contro il presidente di Israele».

Oltre a Barzanti e Gasperi candidate alle regionali sono Sabrina Ciaffarafà e Roberta Bozzi.