GROSSETO – Finisce 4-0 per la Pianese il primo test amichevole dell’estate 2025 del Grosseto calcio, all’impianto di Piancastagnaio. Davanti ad un discreto pubblico, la partita si è sbloccata con una massima punizione per i senesi, con Mastropietro che non sbaglia dal dischetto; alla mezz’ora il raddoppio di Bellini. Serie di sostituzioni nella ripresa, con il risultato che cambia ancora due volte fra il 34′ e il 36′ ad opera di Rafael e Peli (foto di Noemy Lettieri).

PIANESE: Filippis (1’ st Rinaldini); Amey, Ercolani, Masetti (45’ st Corti); Sussi (39’ st Nicastro), Mastropietro (24’ st Rafaele), Simeoni, Tirelli (7’ st Peli), Martey (35’ Jasharovski); Bellini (24’ st Spinosa), Balde (45’ st Bigiarini). A disposizione: Chiavarino, Proietto, Zambuto. All. Birindelli.

GROSSETO: Cardelli; Italiano (1’ st D’Ancona), Brenna (1’ st Dierna), Gonnelli (1’ st Ampollini), Sartorelli (1’ st Corallini (24’ st Diallo)); Cretella (1’ st Riccobono), Bellini (1’ st Sacchini), Sabelli (1’ st Della Latta); Addiego Mobilio (1’ st Regoli), Carlotti (1’ st Marzierli), Ferronato (1’ st Benedetti). A disposizione: Musardo, Lampret, Ciraudo, Visconti, Mussio. All. Indiani.

MARCATORI: 12’ (rig.) Mastropietro, 29’ Bellini, 34’ st Rafaele, 36’ st Peli.

NOTE: spettatori 462. Recuperi 1+3. Ammonito Balde. Angoli: 0-4.