GROSSETO – Chiede soluzioni per le criticità degli ospedali e per le case di comunità in Maremma Carlo Banti, segretario provinciale e coordinatore regionale del sindacato Ugl Pensionati di Grosseto, eletto all’ultimo congresso federale di categoria nel direttivo nazionale della Ugl Pensionati.

Nel corso dei lavori dell’ultimo consiglio federale, tenutosi a Roma, è stata infatti presentata da Banti una richiesta di intervento al ministero dell’Ambiente, finalizzata “alla completa realizzazione di un progetto nazionale, che nella nostra provincia presenta alcune lacune e criticità, esposte anche nel corso di una conferenza organizzata dalla segreteria generale Ugl lo scorso 25 giugno, al ministro Pichetto Fratin”.

“Nello specifico – dichiara Banti -, secondo i progetti del Pnrr e le iniziative della Asl Toscana Sud Est, nella provincia di Grosseto è prevista la creazione di sei Ospedali di Comunità e sette Case della Comunità. La proposta in questione è all’interno di un documento-studio sulla piattaforma degli obiettivi della nostra federazione inerente alla messa in funzione di Case della Comunità e di Ospedali di Comunità, ovvero di quelle strutture intermedie tra un ospedale per acuti e il domicilio del paziente. In estrema sintesi queste strutture non sono veri e propri ospedali con strutture interne tipo reparti specifici con sale operatorie o reparti di terapia intensiva, ma piuttosto di strutture a “bassa intensità” di cura. Dovrebbero offrire assistenza medica e infermieristica h24 nonché monitoraggio dei pazienti e somministrazione di terapie ed anche gestione di eventuali emergenze. Non si trattano cure intensive, ma pazienti che non sono ancora in grado di tornare a casa per ricevere assistenza adeguata, come ad esempio medicazioni complesse, terapie endovena e riabilitazioni complesse. Qui si ricevono pazienti la cui permanenza in Ospedale di Comunità è limitata nel tempo e finalizzata al recupero per il ritorno al proprio domicilio. Tutto questo con la stretta collaborazione dei medici di medicina generale, le strutture riabilitative, i servizi sociali e l’assistenza domiciliare”.

“Non tutti sanno (e tantomeno le persone anziane), dell’esistenza di queste strutture che hanno il compito di alleggerire il carico sugli ospedali per acuti e garantirà assistenza di qualità per i pazienti che necessitano di cure intermedie facendo si che possano ritornare a casa supportando la continuità assistenziale nel proprio territorio – prosegue Banti -. Gli ospedali di comunità già esistono, ad esempio è già attivo quello all’interno del Misericordia, ma sembra che incontri già molte difficoltà organizzative e logistiche, ad esempio per spostamenti interni o per necessità particolari e per questo occorrerebbe intervenire nel merito con una certa urgenza. Ad ogni buon conto sembra prevista una nuova sede”.

“Purtroppo persiste la difficoltà di reperire sia personale medico che infermieristico sul territorio – afferma il segretario Ugl Pensionati -. Per la provincia di Grosseto, nell’ambito del Pnrr e del Piano nazionale complementare (Pnc) sono stati stanziati circa 16,7 milioni di euro, tutti legati alla sanità territoriale, inclusi Ospedali di comunità e Case di comunità.

L’intento primario della Ugl Pensionati di Grosseto è sensibilizzare i preposti ministeriali a intervenire come già detto sulle già note carenze organizzative e logistiche ponendo la sanità più vicina al cittadino e riducendo al minimo le difficoltà della gestione delle criticità dei nuovi centri ospedalieri. Tuttavia capiamo che persistono sfide legate all’organizzazione attuale, alla carenza di personale e alla necessità di chiarire il ruolo e le aspettative riguardo a queste strutture. Speriamo che il nostro messaggio venga recepito positivamente dal ministero”.

“In provincia di Grosseto sono presenti sei Odc e sono in programma anche diverse Case della Comunità – spiega Ugl -. Gli Ospedali sono: Misericordia di Grosseto, Sant’ndrea di Massa Marittima (che è in fase avanzata di realizzazione con nuovi ambulatori già inaugurati), Civile di Castel del Piano, ospedale di Orbetello, ospedale di Pitigliano, Semproniano.

Secondo i progetti Pnrr e le iniziative della Asl Toscana Sud Est, nella provincia di Grosseto è prevista la creazione di sette Case della Comunità. Quattro nella zona grossetana: Grosseto (Villa Pizzetti), Grosseto (via Don Minzoni), Castel del Piano, Follonica. Tre nella zona dell’Albegna dove alcuni interventi sono già in corso o in via di completamento: Orbetello, Pitigliano, Porto Santo Stefano. Alcune di queste Case della Comunità sono già attive o in fase di realizzazione/riqualificazione (ad esempio, è stata inaugurata una fase di avvicinamento alla Casa di Comunità di Massa Marittima). Inoltre, sono previsti anche due Ospedali di Comunità, uno a Grosseto (ex Rsa Villa Pizzetti) e uno nell’area dell’ospedale di Pitigliano”.