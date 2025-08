BAGNO DI GAVORRANO – Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, sabato 2 agosto, in via Verdi, in zona Poderaccio, nel centro abitato di Bagno di Gavorrano.

Intorno alle 18 un bambino di sei anni, residente della zona, è stato investito da un’auto mentre si trovava in strada con la sua bicicletta. L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute sul posto per i rilievi.

Le condizioni del piccolo sono apparse subito serie: è stato soccorso dal personale del 118 e successivamente trasferito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l’elisoccorso Pegaso, che è atterrato nel campo sportivo del paese.

In via Verdi sono intervenuti tempestivamente l’automedica, l’ambulanza dell’Anpas di Sassofortino e i carabinieri del comando di Follonica per i rilievi. Numerosi i residenti accorsi, scossi per l’accaduto.

Il bambino è stato stabilizzato sul posto prima del trasporto in elicottero: al momento non sono noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni cliniche.