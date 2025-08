FOLLONICA – Parte nel cuore dell’estate “Temporary Urban Street Lab”, il nuovo progetto di prevenzione, ascolto e partecipazione attiva rivolto alle giovani generazioni e finanziato con 55.000 euro dal Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2021–2027, cofinanziato dal Comune di Follonica con oltre 23.000 euro.

Il progetto, che ora entra nella fase operativa, concentra gli interventi nei mesi di luglio e agosto, nei luoghi più frequentati dai giovani e nei contesti informali della movida estiva.

L’obiettivo è chiaro: presidiare il territorio, offrire spazi sicuri e coinvolgere i ragazzi e le ragazze come veri protagonisti del cambiamento.

“Con questo progetto vogliamo essere presenti nei luoghi vissuti dai giovani, non con atteggiamenti repressivi ma con strumenti di dialogo, prevenzione e supporto”, dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani. “È un investimento sociale concreto, che mette al centro il benessere delle nuove generazioni e promuove una cultura della sicurezza condivisa”. Il progetto nasce da un’associazione temporanea di scopo che coinvolge il Comune di Follonica, le cooperative sociali Arcobaleno e Il Melograno, l’associazione Kansassiti Aps e la Vab (Vigilanza Antincendi Boschivi), impegnate in un articolato calendario di azioni sul territorio.

“Spazi Ragazzi” e attività itineranti

Fulcro dell’iniziativa è il presidio “Spazi Ragazzi”, un punto di riferimento fisso per l’accoglienza e la prevenzione, potenziato per l’estate con l’iniziativa serale “Spazi Ragazzi by Night” in via Giacomelli, attivo ogni martedì e giovedì dalle 20.00 alle 24.00.

Le attività previste includono:

* Presenza di 2 educatori in sede e 2 educatori itineranti, attivi anche nelle zone di Centro, Senzuno, Cassarello e Pratoranieri

* Spazi di decompressione attrezzati con gazebo, sedute, acqua, succhi e merendine, pensati per la gestione dell’abuso di alcol

* Presenza di operatrici esperte con un’attenzione particolare alla tutela delle giovani donne

* Programmazione culturale e musicale nel giardino, grazie alla collaborazione con Kansassiti Aps Eventi, presìdi mobili e sicurezza notturna

Il progetto prevede inoltre un fitto calendario di eventi e presìdi mobili:

* 11 agosto – Summer Festival: gazebo informativo, attività di mediazione, supporto ai giovani, simulatore di motorino per la sensibilizzazione alla guida sicura

* Presidi notturni nei locali (come il Baluba e altri punti di aggregazione), attivi in alcune occasioni il sabato sera fino alle 4 del mattino, con personale Vab, sedute e spazi di ascolto

* Presidio mobile post-discoteca, per proseguire l’azione di prevenzione nelle ore più critiche

Particolare attenzione sarà rivolta anche all’area dell’Ilva, con un presidio bisettimanale curato dall’associazione Il Melograno, finalizzato a:

* Riqualificare lo spazio urbano, rendendolo più ordinato, sicuro e pulito

* Contrastare situazioni di degrado legate all’abbandono di rifiuti e all’uso di sostanze

“Con questo progetto vogliamo intercettare il disagio prima che si trasformi in rischio, portando educatori e operatori direttamente nei luoghi della socialità giovanile”, spiega l’assessore alla Sicurezza Giorgio Poggetti. “È un modello di sicurezza partecipata, che unisce prevenzione, ascolto e presenza attiva sul territorio”.