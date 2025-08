GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

E torna anche una grande classico del nostro giornale, il Tuttosagre. lo trovate a QUESTO LINK

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 1 AGOSTO

AMIATA

Fino al 3-8-2025 – Torna il Gora Summer Festival: quattro giorni tra musica e divertimento sull’Amiata

CAPALBIO

Fino al 6-8-2025 – Rocas torna a esporre: mostra a palazzo Collacchioni dopo 40 anni di “silenzio pittorico”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 3-8-2025 – Inizio agosto di eventi a Castiglione: dallo spettacolo su Calvino al concerto dei “Progetto italiano”

Fino al 10-8-2025 – Estate nei parchi archeologici della Maremma: aperture, spettacoli e visite guidate

FOLLONICA

1-8-2025 – Peppe Barra al Grey Cat: concerto alle Ferriere tra teatro, musica e tradizione partenopea

GAVORRANO

Fino al 17-8-2025 – Arte contemporanea a Ravi Marchi: in mostra le “Donne in miniera” di Massimo Bertocci

GROSSETO

1-8-2025 – Parco della Maremma: il matematico Odifreddi al Granaio lorenese per “Rileggere Darwin”

1-8-2025 – Viaggio tra le costellazioni: all’osservatorio l’incontro con l’astrofotografo Marzo Fazzoli

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 10-8-2025 – Torna la tradizione con gusto: al via la XXXIV edizione della Sagra del Baccalà a Sant’Andrea

Fino al 29-8-2025 – Edizione speciale di Vinellando, musica, teatro e danza: ecco il mese di agosto di Magliano in Toscana

MANCIANO

Fino al 20-8-2025 – L’arte di Bożena Krol Legowska in mostra a Le Stanze e nel centro storico

Fino al 31-8-2025 – Mostra: il polo culturale “Pietro Aldi” celebra il centenario di Giovanni Spadolini

MONTE ARGENTARIO

Fino al 13-8-2025 – La Costa d’Argento nelle foto dei Fratelli Gori: al via la mostra al centro studi “Fanciulli”

PITIGLIANO

1-8-2025 – “Notti dell’archeologia”: a Pitigliano visita alle Vie Cave e degustazione di prodotti locali

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

ROCCASTRADA

Fino al 3-8-2025 – A Roccatederighi si torna indietro nel tempo: dall’1 al 3 agosto Medioevo nel Borgo

SCANSANO

Fino al 3-8-2025 – A Pancole torna la Sagra della Lasagna: due fine settimana dedicati al gusto

SABATO 2 AGOSTO

AMIATA

2-8-2025 – Alla scoperta del castello Aldobrandesco: dal tour serale al laboratorio di miniatura

Fino al 3-8-2025 – Torna il Gora Summer Festival: quattro giorni tra musica e divertimento sull’Amiata

Fino al 20-8-2025 – “Il pittore e la leonessa”: a Santa Fiora la mostra di Ernest Verner

CAPALBIO

Fino al 6-8-2025 – Rocas torna a esporre: mostra a palazzo Collacchioni dopo 40 anni di “silenzio pittorico”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 3-8-2025 – Inizio agosto di eventi a Castiglione: dallo spettacolo su Calvino al concerto dei “Progetto italiano”

Fino al 10-8-2025 – Estate nei parchi archeologici della Maremma: aperture, spettacoli e visite guidate

FOLLONICA

2-8-2025 – Doppio appuntamento Grey Cat: Avishai Cohen a Scarlino e Valentina Toni a Follonica

2-8-2025 – Subbuteo, appuntamento col trofeo “Città di Follonica”: «Uniti per la ricerca sulla Sla»

GAVORRANO

Fino al 6-8-2025 – Torna la Festa de l’Unità a Bagno di Gavorrano: dal 2 al 6 agosto alla Casa del Popolo

Fino al 17-8-2025 – Arte contemporanea a Ravi Marchi: in mostra le “Donne in miniera” di Massimo Bertocci

GROSSETO

2-8-2025 – Note, sapori e paesaggi: prosegue l’estate del festival Music & Wine

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 10-8-2025 – Torna la tradizione con gusto: al via la XXXIV edizione della Sagra del Baccalà a Sant’Andrea

Fino al 29-8-2025 – Edizione speciale di Vinellando, musica, teatro e danza: ecco il mese di agosto di Magliano in Toscana

MANCIANO

Fino al 20-8-2025 – L’arte di Bożena Krol Legowska in mostra a Le Stanze e nel centro storico

Fino al 31-8-2025 – Mostra: il polo culturale “Pietro Aldi” celebra il centenario di Giovanni Spadolini

MONTE ARGENTARIO

Fino al 13-8-2025 – La Costa d’Argento nelle foto dei Fratelli Gori: al via la mostra al centro studi “Fanciulli”

ORBETELLO

Fino al 17-8-2025 – “IntroSpettro”: all’ex Polveriera Guzman la personale di Violino Mantieco

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

ROCCASTRADA

Fino al 3-8-2025 – A Roccatederighi si torna indietro nel tempo: dall’1 al 3 agosto Medioevo nel Borgo

SCANSANO

Fino al 3-8-2025 – A Pancole torna la Sagra della Lasagna: due fine settimana dedicati al gusto

DOMENICA 3 AGOSTO

AMIATA

Fino al 3-8-2025 – Torna il Gora Summer Festival: quattro giorni tra musica e divertimento sull’Amiata

Fino al 20-8-2025 – “Il pittore e la leonessa”: a Santa Fiora la mostra di Ernest Verner

CAPALBIO

Fino al 6-8-2025 – Rocas torna a esporre: mostra a palazzo Collacchioni dopo 40 anni di “silenzio pittorico”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 3-8-2025 – Inizio agosto di eventi a Castiglione: dallo spettacolo su Calvino al concerto dei “Progetto italiano”

Fino al 10-8-2025 – Estate nei parchi archeologici della Maremma: aperture, spettacoli e visite guidate

GAVORRANO

Fino al 6-8-2025 – Torna la Festa de l’Unità a Bagno di Gavorrano: dal 2 al 6 agosto alla Casa del Popolo

Fino al 17-8-2025 – Arte contemporanea a Ravi Marchi: in mostra le “Donne in miniera” di Massimo Bertocci

GROSSETO

3-8-2025 – “Tutta la musica dell’organo”: in cattedrale il concerto di Cesare Mancini

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 10-8-2025 – Torna la tradizione con gusto: al via la XXXIV edizione della Sagra del Baccalà a Sant’Andrea

Fino al 29-8-2025 – Edizione speciale di Vinellando, musica, teatro e danza: ecco il mese di agosto di Magliano in Toscana

MANCIANO

Fino al 20-8-2025 – L’arte di Bożena Krol Legowska in mostra a Le Stanze e nel centro storico

Fino al 31-8-2025 – Mostra: il polo culturale “Pietro Aldi” celebra il centenario di Giovanni Spadolini

MASSA MARITTIMA

3-8-2025 – Si alza il sipario su Lirica in Piazza 2025: in scena “Turandot” di Giacomo Puccini

Fino al 5-8-2025 – “Una cena da prima fila”: al via l’iniziativa per le tre serate di Lirica in Piazza

MONTE ARGENTARIO

Fino al 13-8-2025 – La Costa d’Argento nelle foto dei Fratelli Gori: al via la mostra al centro studi “Fanciulli”

ORBETELLO

Fino al 17-8-2025 – “IntroSpettro”: all’ex Polveriera Guzman la personale di Violino Mantieco

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

ROCCASTRADA

Fino al 3-8-2025 – A Roccatederighi si torna indietro nel tempo: dall’1 al 3 agosto Medioevo nel Borgo

SCARLINO

3-8-2025 – Al Castello di Scarlino torna la rassegna “Letteratura & Teatro”: IL PROGRAMMA

SCANSANO

Fino al 3-8-2025 – A Pancole torna la Sagra della Lasagna: due fine settimana dedicati al gusto