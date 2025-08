ABBADIA SAN SALVATORE – Prosegue regolarmente il ritiro del Grosseto ad Abbadia San Salvatore sotto la guida di mister Paolo Indiani, del suo staff tecnico e del direttore generale Filippo Vetrini (foto d’archivio di Paolo Orlando).

Grande impegno nella prima settimana di lavoro, con un’atmosfera serena ed un clima ideale per correre, dribblare e trovare il giusto iter tecnico tattico. A disposizione tutta la rosa, con in più il nuovo arrivato Andrea Bacciardi, centrocampista classe 2006, in prestito temporaneo dall’Empoli. Livornese di nascita, Andrea ha completato tutto il percorso del settore giovanile in maglia azzurra fino alla Primavera, mettendosi in mostra per qualità e visione di gioco.

Mercoledì riposo precauzionale per Guerrini un lieve risentimento al ginocchio operato, che ha richiesto una gestione attenta e mirata dei carichi di lavoro.

Domani intanto, è in programma l’amichevole contro la Pianese allo stadio di Piancastagnaio fissata alle 18. I biglietti acquistabili sul circuito di ciaotickets.com; la società unionista consiglia vivamente di arrivare allo stadio già muniti di tagliando.