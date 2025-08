BAGNO DI GAVORRANO – Niente Eccellenza per l’Us Follonica Gavorrano, ripescato in serie D nella prima settimana di preparazione estiva in vista della prossima stagione. “Ha vinto la società, effettivamente parte della serie D anche quest’anno” ha detto il presidente Paolo Balloni, che ha ringraziato dirigenti, il mister Baiano, il Gruppo Solmar, i partner, il Resort Golfo del Sole di Follonica che ha ospitato la conferenza stampa (nella foto, uno screenshot del filmato di quest’ultima) e i tifosi.

Questo recitava il comunicato ufficiale uscito “Dopo aver esaminato le valutazioni comunicate dalla Co.Vi.So.D. e dal Dipartimento Interregionale, alla luce delle vacanze di organico sono state ripescate COS Sarrabus Ogliastra, Follonica Gavorrano e Montespaccato seguendo l’alternanza tra una squadra retrocessa dalla Serie D e chi ha partecipato agli spareggi tra le seconde di Eccellenza.

Il massimo campionato dilettantistico, al via il prossimo 7 settembre, ritorna così al format a 162 squadre, l’ultima volta nella stagione 2016/2017”.