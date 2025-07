ORBETELLO – Da oggi i biglietti della lotteria di Insieme in Rosa onlus che saranno estratti il pomeriggio del 22 agosto a Castiglione della Pescaia si potranno acquistare anche nel comune di Orbetello.

Con il ricavato della lotteria che ha come primo premio tremila euro di gift card da Expert e tanti altri premi che potranno essere spediti in tutta Italia, si finanziano i progetti che hanno aiutato anche l’ospedale della città lagunare. I biglietti si potranno acquistare fino al 18 agosto nei punti di vendita fissi oppure online, rintracciabili sulla pagina Facebook oppure telefonando al 3341415167.

E’ stata ricevuta dalla vicesindaca e assessora al sociale Chiara Piccini, questa mattina, in sala consiliare, una rappresentanza di Insieme in Rosa che «l’amministrazione comunale ospita con grande orgoglio – ha dichiarato Piccini – dato che, ogni giorno, con le proprie volontarie, sempre a contatto con il territorio tra la gente, si impegna per la prevenzione e la lotta contro le malattie oncologiche, facendo prevenzione, donazione ai presidi ospedalieri, sensibilizzazione».

Sulla stessa linea anche Lorenzo Scateni, presidente della Pro Loco Lagunare «Siamo entusiasti di fare sentire a casa Insieme In Rosa Onlus – ha affermato Scateni – come associazione sviluppiamo eventi che spaziano in vari ambiti, ma quelli per il sociale che fanno del bene alla comunità ci riempiono di orgoglio. Per questo, invitiamo ad acquistare i biglietti della lotteria che l’associazione sta promuovendo in questo periodo in attesa di rivederci per la passeggiata di ottobre».

Orbetello è, infatti, tra gli ospedali della provincia di Grosseto dove l’associazione sviluppa progetti per aiutare la struttura a operare in reparti essenziali come la diagnostica. «Per il nosocomio della città lagunare – conclude Donatella Guidi presidente di insieme in Rosa onlus – abbiamo in programma progetti e iniziative importanti. Con la lotteria finanziamo buona parte delle nostre attività. Vi invitiamo a consultare i nostri canali».