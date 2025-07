ORBETELLO – «L’adeguamento dell’Aurelia nel tratto tra Grosseto Sud e Tarquinia non è più rinviabile» a dirlo con decisione il presidente provinciale di Confesercenti, Giovanni Caso.

A 24 ore dall’incontro convocato in Camera di commercio, previsto per venerdì primo agosto, l’associazione ribadisce la necessità di un’azione coordinata per sbloccare un’opera strategica per la sicurezza, la mobilità e lo sviluppo economico del territorio.

«Il mancato avvio dei lavori e l’assenza di finanziamenti nel decreto infrastrutture rappresentano un segnale preoccupante – prosegue Caso -. Le imprese della Maremma, in particolare quelle del turismo, dell’agricoltura e della logistica, non possono continuare a subire le conseguenze di un’infrastruttura inadeguata e pericolosa»

Confesercenti sostiene la proposta di riattivare il comitato “Grosseto Sì, va avanti!”, già protagonista in passato di importanti mobilitazioni civiche, per tornare ad unire le forze per ottenere risposte concrete dal Governo.

Durante l’incontro di venerdì Confesercenti Grosseto proporrà la creazione di un tavolo permanente di monitoraggio presso la Camera di commercio, perché non servono promesse, ma impegni verificabili. «La Maremma ha bisogno di infrastrutture moderne per guardare al futuro con fiducia».