MARINA DI GROSSETO – Quello con l’Associazione Tartasub Maremma al Bagno Moderno di Marina di Grosseto, è ormai un appuntamento fisso nell’estate della Uisp. Anche quest’anno gli istruttori di Tartasub, ogni mercoledì, accolgono i bambini che vogliono cimentarsi con le prove di attività subacquea. Per chi se la sente ci sono bombole, boccaglio e pinne, per chi preferisce qualcosa di meno impegnativo prove di nuoto, con le bambine che possono anche indossare il costume da sirenetta.

Ormai l’attività si avvicina alla decima estate al Bagno Moderno, per quella che è una collaborazione cresciuta nel corso degli anni. Ogni mercoledì pomeriggio con partenza alle 18.30, un gruppo numeroso di bambini partecipa con entusiasmo all’iniziativa, organizzata nella piscina dello stabilimento balneare.

“Come sempre siamo qui a fare questa attività di acquaticità, si snorkeling e di prove subacquee con l’attrezzatura – conferma Franco Monaci, presidente di Tartasub Maremma – l’obiettivo è fare passare qualche minuto di divertimento ai bambini, o anche agli adulti qualora si volessero presentare. La partecipazione in crescita ovviamente ci fa piacere”.

Nella squadra degli istruttori, come sempre al fianco di Monaci, c’è l’infaticabile Stefano Rosica, affiancato da Maurizio Canton. E poi sta crescendo anche il giovanissimo Filippo Feri, che proprio con i corsi al Bagno Moderno ha iniziato la sua avventura. “Esattamente nove anni fa ero qui, al posto dei bambini – racconta Filippo, che oggi ha 15 anni – e ritrovarmi dall’altra parte a seguire i più piccoli è emozionante. Per me è stato il punto di partenza, questa è un’opportunità che Tartasub offre a chiunque e apre ad esperienze davvero uniche. Io ho potuto scoprire cose nuove e ampliare il mio bagaglio culturale”. Più divertente essere un allievo o studiare da istruttore? “Due esperienze che non si possono paragonare – sorride Filippo – entrambe belle, che dipendono anche dall’età”.

Per l’attivissima Tartasub l’attività non si ferma mai. “Il 7 settembre – ricorda Monaci – avremo il solito appuntamento con la pulizia dei fondali del lago dell’Accesa con novità interessanti, come la partecipazione di snorkelisti in superficie. Voglio anche ricordare i soliti corsi invernali nella piscina Usp. Ma intanto già domenica 3 agosto una mattinata di snorkeling, sempre al Bagno Moderno”.