GROSSETO – Un’altra grande serata promossa dall’organizzazione Rosanna Conti Cavini Production, che fa il pieno di consensi anche a Marina di Donoratico. Piazza Magellano risponde presente all’evento sportivo realizzato dalla promoter internazionale Rosanna Conti Cavini e lo staff composto dalla manager Monia Cavini, dal presidente della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini Fabrizio Corsini e da Desireè Corsini. Il numeroso pubblico ha gradito l’evento e ha avuto modo di sostenere l’idolo di casa Thomas Ruga. Il pugile del team RCC Boxe, accompagnato all’angolo dai tecnici Simone Giorgetti e dal padre-allenatore Massimiliano Ruga, si è aggiudicato il confronto dei Pesi Piuma contro Mauro Rios Martinez, riuscendo a vincere prima del limite. Le emozioni della serata però, non si sono esaurite con la bella prova di Ruga, perché Gabriele Falaschi ha completato il suo debutto tra i professionisti, superando Jamal El Zhaoum in un match dei superleggeri. Un debutto più che soddisfacente per il pugile della scuderia grossetana, accompagnato dal maestro Leonardo Turchi e in grado di aggiudicarsi il confronto con un successo prima del limite.

A completare i confronti internazionali anche la prova di Valerio Nocera, impegnato anche lui nei superleggeri, che ha avuto la meglio sull’avversario Rafael Hernandez, con una vittoria ai punti. Piena soddisfazione quindi, per un’altra bella serata di sport, organizzata in collaborazione con la pro loco del presidente Emiliano Lanzoni. Adesso tutto il team grossetano della RCC Boxe è in partenza per la Spagna, pronto a sostenere Giuseppe Carafa, impegnato nel titolo EBU Silver dei pesi leggeri in programma il 2 agosto a Malaga. Il pugile del team Rosanna Conti Cavini dovrà vedersela contro il padrone di casa e detentore del titolo Rafael Acosta.