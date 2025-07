ORBETELLO – «Siamo molto soddisfatti della realizzazione della casa di comunità sia per il servizio che renderà alla cittadinanza, sia per l’ubicazione che contribuirà a rendere più vivace la vita del quartiere Neghelli e a migliorarne l’indotto economico» a dirlo il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, all’indomani dell’inaugurazione della struttura ospitata nel palazzo ex Inam, completamente ristrutturato e rimesso a nuovo.

«E’ stata una ferma volontà mia e della nostra amministrazione – spiega Casamenti – realizzare la casa di comunità in quell’edificio a Neghelli, un obiettivo al quale abbiamo lavorato molto, in quanto, in prima battuta, la struttura era prevista altrove. Siamo stati molto attaccati per la nostra scelta, sia dalla precedente amministrazione, che dalle opposizioni che si sono susseguite in queste due legislature. A risultato ottenuto, invece, siamo sempre più convinti della bontà della nostra scelta e ringraziamo i direttori generali della Asl Sud Est che si sono succeduti nel corso del tempo, a partire da Enrico Desideri, per aver accolto la nostra richiesta e aver investito nel progetto».

«E’ stata, infatti, colta l’occasione – prosegue il sindaco – di ristrutturare un palazzo che, a lavori ultimati, è risultato gradevole anche dal punto di vista estetico, riqualificando di fatto un’area di Neghelli, vicinissima al centro storico, dove insistono anche molte attività commerciali, in virtù del fatto che l’ex Inam aveva sempre ospitato ambulatori e uffici e un abbandono completo avrebbe significato degrado e impoverimento per l’intera comunità».

«Oggi invece – conclude il primo cittadino lagunare – abbiamo centrato l’obiettivo di migliorare le risposte al bisogno di salute dei nostri concittadini, di ravvivare un’area centrale del quartiere Neghelli e di creare un rinnovato afflusso di persone tale da poter favorire la frequentazione delle attività commerciali che sono in quell’area. Un successo del quale andiamo orgogliosi, ringraziando, ovviamente, tutti coloro che l’hanno reso possibile e in particolare la dottoressa Roberta Caldesi, direttore della nostra zona distretto, che non ha mai fatto mancare il proprio supporto al progetto».