GROSSETO – Dopo diversi incontri ed articolate trattative, i rappresentanti delle tre organizzazioni più rappresentative a livello locale della Proprietà edilizia (Asppi, Confedilizia e Uppi) e delle tre organizzazioni più rappresentative a livello locale dell’inquilinato (Sicet, Sunia e Uniat), il 25 luglio hanno sottoscritto il nuovo accordo territoriale del comune capoluogo che, dal prossimo ottobre, andrà a sostituire quello sottoscritto il 14 giugno 2017.

Il nuovo accordo indica i criteri per la determinazione del canone per i contratti di locazione ad uso abitativo cosiddetti “agevolati” ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della Legge 431/1998, per i contratti transitori e per i contratti per studenti universitari ai sensi dell’articolo 5, commi 1,2 e 3 della stessa legge.

Le novità

“Fra le maggiori novità – segnalano le organizzazioni – ci sono: la suddivisione del territorio comunale in 15 aree omogene individuate con riferimento alle zone e microzone Omi rilevate nel 2° semestre 2024; l’individuazione, all’interno di ogni microzona, di tre sub fasce di oscillazione dei canoni in funzione delle tre diverse “Tipologie” o “Classi” di ogni unità abitativa; l’introduzione di coefficienti correttivi, come: categoria catastale, prestazione energetica, stato manutentivo, e arredo, volti a caratterizzare al meglio l’unità abitativa oggetto del relativo contratto, e a contribuire alla individuazione di canoni regolamentati basati, oltreché alla ubicazione di ogni unità abitativa, alle sue specifiche caratteristiche qualitative”.

“Le fasce di oscillazione, per tener conto della dinamica del mercato immobiliare, saranno oggetto, dopo i primi due anni di validità dell’Accordo, ad aggiornamento periodico in base alle eventuali variazioni dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall’Istat – proseguono -. Il nuovo Accordo, anche in funzione del relativo regime fiscale agevolato, sia in termini di Imposte Erariali (Irpef) che locali (Imu), si pone lo scopo di incentivare il ricorso alle locazioni regolamentate”.

“Per ogni informazione e chiarimento utile, le associazioni firmatarie dell’accordo sono disponibili presso le rispettive sedi. Le organizzazioni firmatarie proseguiranno nei prossimi mesi ai loro incontri per la definizione e stipula dei nuovi accordi territoriali degli altri 27 Comuni della Provincia con l’intento di dar loro attuazione con l’inizio del nuovo anno 2026.