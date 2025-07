GROSSETO – Un weekend all’insegna del buon baseball, del divertimento e della sportività. Gli Under 18, guidati dal manager Francesco Petruzzelli, hanno partecipato al prestigioso torneo “Due Torri” di Oltretorrente, piazzandosi al secondo posto. I biancorossi hanno sfiorato l’impresa contro il solido San Marino, mettendoci grande entusiasmo e grinta, incoraggiati dalle precedenti vittorie contro il Povigliano, il Bollate, il Crocetta e l’Oltretorrente.

“Siamo davvero soddisfatti – commenta il presidente Antonio Pugliese – della prestazione dei nostri ragazzi. Per noi, come sempre ribadiamo, non è importante il risultato, d’altronde nello sport si può perdere e si può vincere, ma ciò che conta davvero è vedere i nostri atleti crescere non solo sportivamente, ma anche umanamente. Sia gli Under 18 che gli Under 15, ma lo stesso vale per tutte le altre squadre del Bsc, hanno dimostrato una volta in più di essere un gruppo in grado di esprimere un buon baseball e di aver il piacere di stare insieme e di divertirsi con educazione e sportività””

Bene anche gli Under 15, guidati da Marco Giorgi e Marco Terribile (assente, invece, Lino Luciani perché impegnato nel Torneo Emea in Polonia), sul diamante di Cupramontana, in provincia di Ancona. I biancorossi hanno disputato cinque partite, sfidando il Montegranaro, il Rovigo, il Cervignano, il Porto Sant’Elpidio e il Caserta.