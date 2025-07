FOLLONICA – Scatta l’obbligo di rimuovere piante e rami all’interno di proprietà private, che potrebbero creare pericolo vicino alla ferrovia.

Il sindaco, con ordinanza sindacale 22 del 29 luglio 2025, ha infatti ordinato “a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Follonica, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, attraverso interventi di pulizia e messa in sicurezza della vegetazione confinante la rete ferroviaria, come descritti dagli articoli 52 e 55 del Dpr 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni”.

“Inoltre si rende noto – proseguono dal Comune – che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli articoli 38 e 63 (e successive modifiche articolo 32 Legge 689/81 e Smi) del Dpr 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all’Albo pretorio”.