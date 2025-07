CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, generale di Squadra aerea Antonio Conserva, ha fatto visita alla 121ª Squadriglia radar remota di Poggio Ballone, nel comune di Castiglione della Pescaia, accompagnato dal capo dell’ufficio generale del capo di Sma, generale di brigata aerea Giacomo Lacaita e dal presidente capo dei sottufficiali – graduati – militari di truppa del capo di Sma, 1° luogotenente Mario Bonaventura.

Accolti dal generale di brigata Pietro Spagnoli, comandante della 3ª divisione del comando logistico, e dal comandante della 121ª Squadriglia radar remota, capitano Giovanni Giuseppe Pontillo, la delegazione ha partecipato ad un briefing sulle attività condotte dal reparto.

«La successiva visita ha permesso al capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare di constatare lo stato di efficienza di tutti i sistemi di telecomunicazione e radar in uso, analizzando in dettaglio le attività svolte attraverso la testimonianza del personale tecnico che opera nei vari settori e riconoscendone la professionalità e la passione con cui svolge il proprio lavoro. Il generale Conserva ha inoltre incontrato il personale della squadriglia e affrontato con esso varie tematiche, dallo stato delle infrastrutture e i relativi futuri investimenti, ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del Reparto, per finire con le tematiche relative al personale e agli arruolamenti» conclude la nota dell’Aeronautica militare.