GROSSETO – Una delegazione dei commercianti di piazza della palma è stata ricevuta dal prefetto Paola Berardino. «Il colloquio ha consentito di portare all’attenzione le problematiche sulla conduzione del cantiere Pnrr arrivato al 451esimo giorno di vita a fronte dei 241 previsti ( + 87%)» afferma il portavoce Giandomenico Torella.

«Abbiamo lamentato la scarsa trasparenza nella comunicazione, il mancato riconoscimento come interlocutori anche dopo la nostra petizione popolare, per questa amministrazione esistono solo le associazioni di categoria».

Abbiamo preannunciato alla prefetta la nostra ulteriore iniziativa: proporremo alle forze politiche del territorio un sostegno perché si tenga una ispezione del Ministero delle infrastrutture, competente per la sorveglianza sui cantieri Pnrr, per questo e nei numerosi cantieri “sofferenti” di Grosseto per stabilirebbe una volta per tutte cosa è andato storto, ovvero la conferma che la vicenda è stata gestita nel migliore modo umanamente possibile».