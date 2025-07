GROSSETO – La Toscana torna protagonista della transizione ecologica e della partecipazione civica con la 37ª edizione di Festambiente, la storica manifestazione nazionale promossa da Legambiente, che si terrà come di consueto nel cuore della Maremma, a Rispescia, alle porte del Parco della Maremma, dal 6 al 10 agosto.

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta questa mattina nella sede della Presidenza della Regione Toscana, a Palazzo Sacrati Strozzi, alla presenza del Presidente della Regione, Eugenio Giani, e di Angelo Gentili, componente della segreteria nazionale di Legambiente e coordinatore di Festambiente.

Un’occasione non solo per illustrare il ricco programma della manifestazione, che da quasi quattro decenni rappresenta un punto di riferimento per l’ambientalismo italiano, ma anche per rimarcare la forte sinergia tra le istituzioni regionali e il mondo associativo, un’alleanza decisiva per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico e per costruire una Toscana sempre più sostenibile, inclusiva e resiliente.

Festambiente, come ogni anno, offrirà uno spazio unico per approfondire i temi centrali della crisi climatica, delle energie rinnovabili, della tutela della biodiversità, della mobilità sostenibile e dell’economia circolare. Incontri, concerti, spettacoli, laboratori per bambini, percorsi esperienziali, presentazioni di libri e attività sportive si intrecceranno per dare voce a una cittadinanza attiva e consapevole.

La musica sarà uno dei grandi motori del festival, con concerti gratuiti ogni sera con: Eugenio in Via Di Gioia, Mauro Pagani, Giancane, Africa Unite & The Bluebeaters e Bandabardò, per un cartellone musicale di qualità, all’insegna della sostenibilità e dell’intrattenimento consapevole.

Grande protagonista sarà anche la Maremma, che si conferma un incubatore di buone pratiche ambientali e sociali, punto di riferimento per un modello di sviluppo capace di coniugare tutela della natura, innovazione e partecipazione delle comunità locali.

Tra gli ospiti istituzionali della kermesse ambientalista: Luigi Ciotti, presidente Libera; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Monia Monni, assessora all’ambiente della Regione Toscana; Mauro Rotelli, presidente Commissione ambiente della Camera dei Deputati; Vannia Gava, sottosegretaria Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; Claudio Barbaro, sottosegretario Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; Francesco Battistoni, vicepresidente Commissione ambiente della Camera dei Deputati; Giuliano Amato e Giovanni Maria Flick, già presidenti della Corte Costituzionale.

Tra gli invitati anche il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani. Presente a tutte e cinque le serate il presidente nazionale Legambiente, Stefano Ciafani.

Grande spazio sarà dedicato ai temi cardine dell’ambientalismo contemporaneo: dalla transizione ecologica alle aree protette, dall’economia circolare all’agroecologia, fino alla finanza etica. Dopo il successo della scorsa edizione, torna anche la Scuola di Ecoeventi, giunta alla sua seconda edizione, confermando Festambiente come punto di riferimento nazionale per chi organizza eventi a basso impatto ambientale.

Alla 37ª edizione di Festambiente non mancheranno i padiglioni tematici, pensati per approfondire e raccontare le buone pratiche della transizione ecologica. Tra questi: Agroecologia, Economia circolare, Natura e foreste – dedicato alla valorizzazione dei parchi e delle aree protette – ed Energie rinnovabili, con un focus speciale sull’agrivoltaico, la tecnologia che consente di integrare la produzione agricola con quella energetica, dimostrando come innovazione e sostenibilità possano convivere nei territori.

L’edizione 2025 del festival coinciderà con un anniversario speciale: i 50 anni del Parco della Maremma, ricorrenza che sarà al centro di molte iniziative e momenti celebrativi durante la manifestazione, a conferma del profondo legame tra il festival e il territorio che lo ospita.

Quest’anno, inoltre, Festambiente sarà anche un grande palcoscenico per la pace. In tutta l’area del festival sventoleranno bandiere della pace e il palco centrale sarà simbolicamente un “palco per la pace”, da cui ogni sera gli artisti lanceranno messaggi di solidarietà, nonviolenza e convivenza tra i popoli. Uno spazio importante sarà dedicato alla riflessione sui conflitti in corso, con un focus particolare sulla situazione in Palestina: anche da Festambiente arriva il sostegno ai civili palestinesi, che continuano a morire sotto le bombe, vittime della fame e dell’indifferenza internazionale. Un messaggio forte per affermare che non ci può essere giustizia ambientale senza giustizia sociale e senza pace.

Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente, ha dichiarato: “La Toscana è da sempre una terra di sperimentazione e innovazione in campo ambientale. Festambiente rappresenta la sintesi concreta di un modo di fare ecologia che mette insieme cultura, buona politica, impresa responsabile e partecipazione civica. Il supporto convinto della Regione Toscana, che anche quest’anno è al nostro fianco, è il segnale chiaro di un’amministrazione regionale che crede davvero nella transizione ecologica. Solo con una forte alleanza tra società civile e istituzioni possiamo affrontare con efficacia le grandi sfide del nostro tempo.”

Anche Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana, ha sottolineato l’importanza dell’evento per l’intero territorio regionale: “Festambiente non è soltanto un festival: è il nostro laboratorio ecologico a cielo aperto, un’esperienza collettiva in cui si sperimenta il futuro della Toscana. Ogni anno dimostriamo che è possibile costruire una regione più giusta, più verde e più coesa, anche grazie alla forza dei territori e al dialogo costruttivo con chi li governa. Festambiente è una festa, ma è anche e soprattutto una piattaforma culturale ed educativa.”

“Anche quest’anno – ha detto il presidente Eugenio Giani – la Toscana è orgogliosa di ospitare Festambiente, una manifestazione che da 37 edizioni rappresenta un punto di riferimento nazionale per l’ambientalismo, la cittadinanza attiva e la promozione di uno sviluppo sostenibile. Nel cuore della Maremma, alle porte di uno dei nostri gioielli naturalistici – il Parco della Maremma, che proprio quest’anno celebra i suoi 50 anni – si rinnova un appuntamento che unisce riflessione, partecipazione e azione. Festambiente è molto più di un festival: è un laboratorio di idee, un luogo dove si incontrano istituzioni, associazioni, cittadini, imprese e mondo della cultura per costruire insieme una Toscana più verde, giusta e resiliente. Quest’anno il festival lancia un messaggio ancora più ampio, abbracciando con forza il valore universale della pace. In un mondo attraversato da conflitti e disuguaglianze, ribadire che non può esserci giustizia ambientale senza giustizia sociale e senza pace è un segnale di grande responsabilità civile e morale, che condividiamo profondamente. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che rendono possibile Festambiente: volontari, organizzatori, partner e partecipanti. Insieme, continuiamo a costruire una Toscana che guarda al futuro con coraggio, visione e solidarietà.”

Festambiente 2025 si prepara dunque a confermarsi come un appuntamento fondamentale nel panorama delle manifestazioni ambientaliste italiane ed europee, rilanciando dalla Maremma un messaggio forte e chiaro: solo insieme, istituzioni e cittadini, possiamo costruire una nuova ecologia dei territori.

Il programma completo della 37ª edizione di Festambiente è disponibile sul sito ufficiale www.festambiente.it, dove è possibile consultare gli eventi giorno per giorno, scoprire gli ospiti, prenotare le attività e immergersi in un calendario ricchissimo di appuntamenti: concerti con artisti di rilievo nazionale, dibattiti con esperti e rappresentanti delle istituzioni, percorsi educativi per bambini, degustazioni a km zero, mostre, cinema all’aperto e tanto altro. Un’occasione imperdibile per vivere la Maremma in chiave sostenibile, tra cultura, impegno civile, convivialità e un messaggio universale di pace.