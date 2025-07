GAVORRANO – Il Parco delle Colline Metallifere ha una nuova direttrice pro tempore. Lunedì 28 luglio è stato l’ultimo giorno di lavoro per Alessandra Casini, che per anni ha ricoperto l’incarico e che ora va a intraprendere una nuova avventura professionale come dirigente comunale in un altro ente, e oggi – martedì 29 luglio – è entrata in servizio Sonia Galletti, proveniente dal personale del Comune di Follonica, con un incarico temporaneo.

Il bando per l’individuazione del nuovo direttore del Parco delle Colline Metallifere è stato preso in carico dalla Comunità Montana Colline Metallifere e sarà pubblicato lunedì 4 agosto.

«Da questa mattina, 29 luglio – dichiara la presidente del Parco delle Colline Metallifere, Fabiola Favilli – ha preso servizio al Parco come direttore pro tempore la funzionaria Sonia Galletti, individuata tra il personale del Comune di Follonica, che ringraziamo per la disponibilità, essendo stato ieri 28 luglio l’ultimo giorno di lavoro della storica direttrice, Alessandra Casini».

« A lei va il ringraziamento del Consiglio ed il mio personale per quanto ha fatto per il Parco – prosegue Favilli -: passione, professionalità e grande attaccamento al lavoro sono state preziose caratteristiche che hanno assicurato all’ente non solo una conduzione brillante, ma anche la possibilità di sviluppare progetti vincenti per il territorio, primo tra tutti il riconoscimento come Geoparco Unesco, e anche l’adesione alla Carta europea del turismo sostenibile, il progetto Drago, la via delle Città Etrusche. Grande è stato l’apporto che ha dato alla creazione di realtà museali che testimoniassero gli aspetti storici, scientifici e tecnologici delle Colline metallifere, in particolare legati alla tradizione mineraria, grazie alla sua formazione come archeologa medievista. Grazie a lei negli anni il Parco ha sostenuto molteplici iniziative culturali che sono divenute un tratto distintivo del territorio. Io in particolare le sono grata per avermi guidata nella conoscenza della complessa struttura dell’ente e nella formazione della rete di contatti indispensabile per poter amministrare il Parco. Auguriamo alla dottoressa Casini buon lavoro nel suo nuovo ruolo di dirigente comunale, per il quale siamo sicuri che spenderà con professionalità la sua grande esperienza».