MANCIANO – “Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Manciano, i gruppi consiliari di opposizione guidati da Valeria Bruni e Rossano Galli hanno portato all’attenzione della Giunta numerose criticità e richieste provenienti dalla cittadinanza. La vera offesa nei confronti dei cittadini è rappresentata dalla mancanza di risposte da parte dell’Amministrazione”. Così inizia la critica dei consiglieri Valeria Bruni e Rossano Galli diretta all’Amministrazione comunale.

“Tra i vari punti sollevati, uno risulta particolarmente urgente e concreto – dichiarano -: la gestione dei rifiuti e la rimozione dei cassonetti nei centri storici. La situazione sta causando disagi quotidiani a famiglie, residenti e anziani, senza che l’Amministrazione abbia dato alcun segnale di risposta. L’assessora all’Ambiente, Daniela Vignali, responsabile del servizio, ha scelto ancora una volta il silenzio, trincerandosi dietro la consueta retorica vittimistica secondo cui ogni critica sarebbe una strumentalizzazione politica. A intervenire, senza alcun mandato politico, è stato invece il dirigente, architetto Fabio Detti, con toni e contenuti del tutto inappropriati per una sede istituzionale”.

“L’aspetto più grave è però giunto il giorno successivo, con una lettera ufficiale dello stesso dirigente indirizzata al sindaco, ai capigruppo e all’assessora, in cui rivendica un’autonomia tecnica sulla mancata ricollocazione dei cassonetti a Montemerano, ponendo un ultimatum di 30 giorni all’Amministrazione – proseguono Galli e Bruni -. La cittadinanza ha il diritto di sapere: l’assessora condivide il contenuto della lettera del suo dirigente? La Giunta comunale intende ripristinare oppure no i cassonetti nei centri storici? A tutto ciò si è aggiunto un Consiglio comunale surreale: la maggioranza si è presentata solo in seconda convocazione; l’assessore al Turismo Andrea Caccialupi ha illustrato dati parziali sulla tassa di soggiorno, suggerendo un presunto incremento turistico; il delegato alla Cultura Matteo Bartolini ha abbandonato l’aula prima ancora di discutere il punto a lui assegnato; infine, il sindaco ha continuato a proporre paragoni del tutto fuori luogo sul delicato tema delle dipendenze e della microcriminalità, paragonando Manciano a Castiglione della Pescaia, località dove sembra trascorrere più tempo che nel proprio Comune”.

“È evidente che siamo di fronte a un’Amministrazione comunale impreparata e distante dalle reali esigenze della popolazione, preoccupata solo di mantenere i propri equilibri politici – conclude l’opposizione -. I gruppi consiliari Bruni e Galli stanno predisponendo una richiesta di convocazione di un Consiglio comunale straordinario, per affrontare nuovamente il tema della gestione dei rifiuti e giungere finalmente a una soluzione concreta dei problemi”.