Il metodo Kousmine è un approccio alla salute e alla nutrizione sviluppato dalla dottoressa Catherine Kousmine, un medico svizzero di origine russa. Il metodo si concentra sull’importanza della nutrizione e dello stile di vita per mantenere la salute e prevenire le malattie.

Partiamo conoscendo un po’ la dottoressa Kousmine, nata in Russia nel 1904, periodo in cui c’era davvero un gran fermento per quanto riguarda gli studi e l’approfondimenti sulla prevenzione e sulle cure definite alternative, come l’omeopatia, la riflessologia, i fiori di bach e molto altro. La dottoressa Catherine ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla cura dei malati, con una visione scientifica e biomedica messa in correlazione all’olismo che è la ricchezza della visione classica della medicina poi andata un po’ perduta nell’eccessiva frammentazione delle specializzazioni mediche moderne.

La dottoressa Kousmine lasciò alla sua morte un bagaglio enorme di studi che sono stati messi in pratica aggiornando proprio le sue ultime ricerche, come lei avrebbe voluto, documentate da fonti scientifiche attendibili.

È un metodo che si è rilevato efficace nel migliorare le risposte del sistema immunitario e quindi nel prevenire e combattere malattie autoimmuni: sclerosi, colite ulcerosa, malattia di crohn, artrite, lupus… o tutte quelle legate a squilibri dell’organismo difficilmente curabili anche con le terapie tradizionali.

Il metodo è molto ampio da spiegare ma cercherò, in sintesi, di spiegarvi che si va a ricreare un equilibrio acido basico nell’organismo per agevolare tutte le funzioni e il mantenimento dei nostri anticorpi.

Equilibrio dei carboidrati complessi raffinati ormai oggi è preso di mira anche per la resistenza glicemica, per il sovrappeso, colesterolo, insomma: la famosa sindrome metabolica. È importante riportare la nostra attenzione sui legumi integrali, e a tutte le varietà dei cereali evitando o limitando l’uso di frumento.

Aumentare l’uso dei grassi, ma attenzione: i buoni, quelli che contengono omega 3 e omega 6 come i pesci, come alici, sarde, aringhe, sgombri e i semi oleosi tipo lino, canapa, borragine e naturalmente il nostro meraviglioso olio d’oliva extravergine.

Diminuire i grassi di origine animale e le proteine di origine animale preferendo sempre più i legumi che hanno davvero una grande quantità di proteine e ferro; tutto questo sempre per evitare di acidificare il nostro organismo.

Verdure e frutta rigorosamente di stagione; e meglio sarebbe aprire il pasto iniziando sempre con della verdura per non appesantire troppo la nostra digestione e poi procedere con il resto.

Un’altra importante pratica che richiede questo metodo è la pulizia intestinale per garantire non solo una buona digestione e assimilazione degli alimenti, ma evitare gonfiori, alterazioni batteriche, mal assorbimento, gas putrefattivi. La pulizia intestinale oltre che preferire alimenti ricchi di fibre, bere molta acqua o tisane e fare movimento, si rende necessaria anche una pulizia più profonda come un idrocolonterapia o i famosi enteroclismi.

Ogni argomento trattato in questo articolo si può approfondire su richiesta scrivendo a [email protected] o leggendo “Il metodo Kousmine” pubblicato dall’associazione medicale Kousmine international.

Vi lascio anche da provare la Crema Budwuing, una colazione sana, che fa parte del metodo, ricca di nutrienti, che mira a fornire un pasto equilibrato ricco di grassi, vitamine, minerali, carboidrati e proteine per una giornata piena di energia e benessere.

YOGURT di origine animale o vegetale

OLIO DI SEMI DI LINO apporto di omega 3

FRUTTA FRESCA come mela, pera, banana a vostra scelta

SEMI OLEOSI come mandorle, nocciole, lino, girasole, sesamo per proteine e grassi

CEREALI INTEGRALI crudi avena, grano saraceno, orzo anche i fiocchi

SUCCO DI LIMONE

Mettete lo yogurt. Il succo del limone e l’olio di semi di lino, schiacciate la banana, frullate i semi e poi aggiungeteli ai fiocchi: potete frullarli o metterli interi. Se volete potete aggiungere un pizzico di cannella per renderla ancora più gustosa. Questa è una colazione equilibrata, consigliata proprio nel metodo Kousmine. Vi va di approfondire e provare?

QUI TROVI TUTTE LE PUN TATE DI MENTA E ROSMARINO

–