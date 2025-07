SORANO – Con una seconda lettera indirizzata al direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Marco Torre, il sindaco di Sorano, Ugo Lotti, torna a “farsi portavoce delle esigenze del territorio” e chiede formalmente “l’attivazione di un accordo temporaneo di confine con l’ospedale di Acquapendente (Lazio) per far fronte alla chiusura del reparto di Medicina generale della struttura sanitaria di Pitigliano”, prevista per 45 giorni a causa di lavori di ristrutturazione.

L’Amministrazione comunale evidenzia che il trasferimento dei ricoveri verso l’ospedale di Orbetello, sebbene previsto dalla Asl, “non risponde adeguatamente alle necessità di un’area interna come quella soranese, dove molte persone (in particolare anziani e soggetti fragili) incontrano difficoltà negli spostamenti”.

“A fronte di queste criticità – spiega il sindaco di Sorano – si propone una soluzione concreta: la possibilità per i pazienti di scegliere, previa richiesta, il ricovero all’ospedale di Acquapendente, distante circa venti minuti da Sorano e logisticamente più accessibile rispetto a Orbetello. Una proposta che, oltre a garantire continuità assistenziale, offre vantaggi pratici anche per i familiari”.

“Il Comune di Sorano rinnova il proprio impegno a collaborare con le istituzioni sanitarie per individuare soluzioni che rispondano in modo efficace e realistico ai bisogni della popolazione locale – conclude il sindaco -, ponendo al centro la tutela del diritto alla salute e la vicinanza dei servizi essenziali”.