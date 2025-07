MASSA MARITTIMA . Questa mattina, insieme al vicepresidente Valentino Bisconti, Francesco Limatola ha incontrato la giunta e i capigruppo del Consiglio comunale di Massa Marittima per un confronto diretto con l’amministrazione locale. L’iniziativa ha l’obiettivo di ascoltare i territori, raccogliere esigenze, definire priorità condivise e discutere progetti infrastrutturali che interessano le comunità locali.

Tante le istanze messe sul piatto dai consiglieri di maggioranza e minoranza di Massa Marittima. Da parte di tutti è stata sottolineata con forza la necessità di trovare una soluzione per arrivare alla riapertura della piscina di Massa Marittima, partendo dalla riduzione dei costi di gestione che la rendono al momento un’attività economicamente poco appetibile per i gestori. E soprattutto andare a risolvere il problema dei costi elevatissimi legati ai consumi energetici. Da qui la proposta di valutare anche un progetto di efficientamento energetico.

“Abbiamo parlato delle risorse messe a bilancio dalla Provincia per la viabilità nel comune di Massa Marittima e degli interventi che si realizzeranno nella seconda parte del 2025 – spiega il presidente Francesco Limatola –. In particolare 560mila euro per la manutenzione delle strade, tra le quali la provinciale Cerro Balestro, mentre nell’accordo quadro in itinere, interveniamo su Valpiana e Accesa. Abbiamo affrontato il tema della manutenzione dei ponti e dell’edilizia scolastica, in particolare dei lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni al Bernardino Lotti di Massa Marittima, che stiamo ultimando. Sulla riapertura della piscina confermiamo il massimo impegno da parte della Provincia di Grosseto a collaborare con il Comune per arrivare alla riapertura, superando le attuali difficoltà burocratiche ed economiche. Sicuramente condividiamo pienamente l’importanza di questa struttura non solo per i massetani, ma anche per i cittadini che abitano nei comuni limitrofi”.

“Il supporto della Provincia di Grosseto è determinante – sottolinea Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima- anche quando parliamo di progetti e di servizi trasversali, offrendo competenze e professionalità specifiche che un piccolo comune, o un comune di medie dimensioni, non possono avere. Penso all’importanza della stazione unica appaltante e delle centrali uniche di committenza. Massa Marittima, ad esempio, ha in scadenza la concessione della gestione dei musei e ci appoggeremo alla Provincia per gestire questa gara che è molto complessa. Il ruolo della Provincia come Casa dei Comuni è fondamentale nella gestione dei bandi europei che richiedono sfide complesse come la coprogettazione e la rete tra territori. Credo fortemente che occasioni come questa di oggi siano fondamentali per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e rendere più efficaci le azioni amministrative. La disponibilità all’ascolto e alla condivisione dimostrate rappresentano un segnale importante per le nostre comunità. Continuare a lavorare insieme, mettendo al centro i bisogni dei cittadini è la strada giusta per affrontare con concretezza le sfide che abbiamo davanti”.