CIVITELLA MARITTIMA -Non sono ancora spenti gli incendi che stanno bruciando la Maremma in queste ore. Prosegue l’intervento dei Vigili del fuoco e delle squadre Antincendio boschivo regionali per fronteggiare l’incendio ancora attivo nella zona di Civitella Marittima, in località Bagnolo.

Attualmente si registra un incendio attivo in località Colle Fagiano, nel comune di Scansano, mentre risulta completamente estinto l’incendio che si era sviluppato nel pomeriggio di oggi in località Madre Chiesa, sempre nel territorio comunale di Scansano.

Le operazioni di spegnimento e bonifica continuano e presumibilmente si protrarranno per tutta la notte.