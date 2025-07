RISPESCIA – Una folla di pubblico entusiasta ha partecipato alla seconda edizione di Boxing Night, evento di pugilato firmato Fight Gym Grosseto, che ha infiammato Piazza Italia a Rispescia. Importante la coorganizzazione dell’Amministrazione Comunale di Grosseto e il lavoro di Lorenzo Vanni che ha trovato le risorse economiche per offrire ai suoi concittadini un evento sportivo, arricchito con suoni e luci che hanno accompagnato le performance degli atleti coinvolti. Importante e ripagato l’impegno degli sponsor Osteria Boncitto e il ristorante bar Da Antinesco, di Rispescia e la Vibralcementi con l’assicuratore Lorenzo Toninelli che hanno creduto nella proposta di Lorenzo Vanni e sull’organizzazione della Fight Gym Grosseto, condotta da Amedeo Raffi e dal maestro Raffaele D’Amico: palese la riuscita dell’evento, che ha coinvolto emotivamente il numeroso pubblico presente.

Dieci incontri dilettantistici con protagonisti tutti pugili della Fight Gym Grosseto, opposti ad avversari provenienti dalla Campania e dall’Umbria, a precedere l’evento clou che impegnava nella sesta prova in sei riprese l’imbattuto peso piuma grossetano di origine turca Halt Eryilmaz contro il colombiano Camilo Caicedo. L’apertura con gli Under 15 ha visto la sconfitta ai punti del pugile locale Mattia Deliperi ed il pareggio di Gabriele Vichi. Negli Under 17, nonostante una prima ripresa dominata, sconfitta per Leonardo Paladini mentre Rachele Perna, nella sua prova, non è andata oltre il pareggio. Negli Under 19 sono arrivate tre vittorie con Nicola Devicenti, Francesco Liberti e Alessio Tufano Pio al termine di prestazioni di alto livello che lasciano sperare in un roseo futuro. Negli elite, il peso massimo Erion Morina perdeva ai punti come Mohamed Chtioui, forse meritando qualcosa di più.

Splendida vittoria per sospensione cautelare alla terza ripresa per una delle nuove leve della palestra, Guiebre Karim che nei pesi mediomassimi, nei sette incontri effettuati vanta un record di cinque vittorie, un pari ed una sconfitta per squalifica.

Chiusura in grande per la serata, con la sesta vittoria consecutiva del professionista peso piuma Eryilmaz che ai punti ha superato Caicedo in un match iniziato in sordina, ma che dalla terza ripresa ha visto la crescita dell’atleta turco, che ha dimostrato maturità e intelligenza pugilistica andando a segno con i suoi pungenti colpi fino alla vittoria.