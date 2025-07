Foto di repertorio

MARINA DI GROSSETO – Una mattinata di snorkeling per bambini al Bagno Moderno. L’associazione Tartasub, forte di tanti anni di esperienza con i corsi di attività subacquea maturati grazie anche alla collaborazione con la Uisp, propone un’iniziativa speciale domenica 3 agosto. Nel tratto di mare davanti al Bagno Moderno, a Marina di Grosseto, dalle 10 gli istruttori di Tartasub guideranno i bambini in un’esperienza unica. Si rinnova quindi la sinergia tra Tartasub e Bagno Moderno, che ogni mercoledì fino a settembre propongono prove di attività subacquea per i più piccoli. Stavolta è in programma un piccolo snorkeling con ricerca di oggetti. Le maschere saranno fornite dall’organizzazione. L’attività è gratuita. Per info 3465166140.