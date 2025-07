MAGLIANO IN TOSCANA – La flag pole regina di Dilettando con Avis a Magliano in Toscana. La giovane ginnasta Carlotta Picchi si aggiudica la terza puntata della edizione 2025 della trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv, condotta da Carlo Sestini coadiuvato da Francesca Magdalena Giorgi, che domani sera (mercoledì 30 luglio) sarà visibile sul canale 11 della emittente toscana a partire dalle ore 21,30.

La brava atleta ha impressionato la giuria effettuando una performance in cui ha combinato forza e leggerezza. Secondo posto per il docente-cantante Nicola Carobene, che in ragione delle sue origini napoletane e in omaggio a Pino Daniele, proprio nel comune che ne conserva le ceneri, ha dedicato al compianto cantautore la splendida “Napul’è”. La terza piazza ha registrato invece un pari merito tra il tredicenne cantante follonichese Lorenzo Russo, emulo del grande Elvis Presley eseguendo un brano celeberrimo come “My way” e la coppia di ballerini Arianna Gennari e Brando Mariani che ha proposto un passo a due sulle note di Roberto Murolo.

Altre due esibizioni hanno ricevuto il “premio Simpatia” avendo totalizzato il medesimo numero di consensi, il cantante portosantostefanese abbigliato stile Malgioglio, Paolo Scotto che ha dedicato la sua presenza al figlio e il gruppo locale di HipHop delle Yeah (Beatrice, Giada, Cindy, Amelia, Aurora, Diletta, Emma e Anastasia). Come ospite della puntata Max Gentilesca, il clone canoro di Barry White e Mario Biondi, ha deliziato il pubblico con una performance intensa e coinvolgente.

“Una serata splendida – racconta Carlo Sestini – come sempre più spesso accade, frutto della preparazione e del lavoro dei dilettanti, capaci di allestire esibizioni di altissimo livello, colorate, animate, intense e vive. Ringrazio l’amministrazione comunale di Magliano in Toscana per la disponibilità sia nella parte istituzionale, rappresentata dalla vicesindaca, Tamara Fattorini e dalla consigliera con delega alla Cultura, Alessia Rossi, sia di tutto il team dei dipendenti che rende possibile, senza sbavatura alcuna, una serata così complessa come quella di Dilettando con Avis”.

“Il nostro borgo ha vissuto ancora una volta una momento indimenticabile grazie a Dilettando – afferma Alessia Rossi -. Come nelle passate edizioni, la piazza era affollatissima, dato che conferma il grande affetto della nostra comunità per questo appuntamento estivo e un successo che, di anno in anno, non fa che rinnovarsi. Le esibizioni dei partecipanti sono state di altissimo livello, a tal punto che le premiazioni hanno visto ben due ‘ex aequo’, testimonianza della qualità e della passione mostrate sul palco. Un plauso speciale va, come sempre, a Carlo Sestini e a tutto il suo staff. Con la loro inconfondibile professionalità, hanno saputo portare non solo puro divertimento e leggerezza, ma anche l’abilità unica di raccontare storie e vissuti diversi che si celano dietro le performance dei partecipanti. Dilettando si conferma così come un qualcosa che va oltre il semplice spettacolo: un’esperienza capace di emozionare e unire”.

“Desidero ringraziare tutti i partecipanti – conclude Rossi -, il pubblico, lo staff di Dilettando e tutto il personale del Comune di Magliano che ha lavorato dietro le quinte per rendere possibile un’altra serata di grande successo”.

Nello spazio Avis, il presidente della sezione di Magliano, Walter Cosi ha avuto modo di ricordare l’importanza di donare sangue e plasma soprattutto in estate ed ha consegnato un riconoscimento a Federica Moscatella, una nuova donatrice. Le altre esibizioni hanno visto salire sul palco il gruppo di hip hop delle Talk Dirty, il duo canto e ballo Ania e Alice, la poetessa Doriana Melosini e il barzellettiere Gianpiero Guerrini De Witt. La programmazione in televisione della puntata maglianese prevede la replica su Toscana Tv giovedì 31 alle 00,30, mentre su Siena Tv (canale 91) sabato 02 agosto alle 21 e domenica 3 agosto alle 14. Sempre domani (mercoledì 30 luglio) Dilettando è esportato in Campania su Teleclubitalia (canale 77), la terza emittente per numero di spettatori in quella regione. Programmazioni anche su Tva Campania, Telemarche e nei palinsesti delle webtv, Teatro Tv, Novawebtv, MetaTv, TrentinoNews e TreNews.