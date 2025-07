AMIATA – Non poteva certo mancare l’ASD Tondi Sport Acqua e Sapone al Campionato Italiano Gravel che si è disputato domenica scorsa in quel di Abbadia San Salvatore, una località bellissima e molto suggestiva ai piedi del Monte Amiata. Si trattava infatti della gara “di casa” in quanto la società ciclistica pluripremiata ha sede proprio nel centro del paese dove si trova lo store che ha dato vita al gruppo ciclistico/sportivo e che ha negli anni lo ha via via cementificato e rafforzato consentendo agli atleti che ne fanno parte di primeggiare e brillare nel panorama ciclistico nazionale ed internazionale. Il tutto grazie alla grandissima passione ed impegno che Angela ed Alberto Tondi hanno profuso nella gestione della società affiancati, da sempre, da Acqua e Sapone e dal Gruppo Morini.

Da sottolineare il bellissimo secondo posto nella categoria M3 conquistato da Cristiano Taliani al termine di una gara condotta sempre nelle prime posizioni. Il talento della mountain bike, già campione italiano nella disciplina marathon, si è presentato ai nastri di partenza consapevole di poter far bene: e così è stato, con un argento che lo consacra tra i migliori bikers amatoriali in tutte le discipline del ciclismo. Altre soddisfazioni sono arrivate anche dagli altri alfieri del team: Massimo Ubaldini, quarto nella categoria M7, ha visto sfumare la terza posizione causa problemi tecnici alla bicicletta che lo hanno costretto a rallentare il passo; Federico De Simone, sempre all’attacco, ha portato a casa un bellissimo ottavo posto nella combattutissima categoria M2; Marco De Stasio ha concluso in 13esima posizione tra gli M4 con una solida prestazione che lascia ben sperare per il finale di stagione nella mountain bike, dove lotta per la classifica generale dell’Italia Bike Cup (atto conclusivo il prossimo 31 agosto a Lugagnano Val D’Arda); Denis Tognoni si è classificato in 19esima posizione tra gli M5 al termine di una gara in rimonta dopo una prima fase condizionata da problemi fisici che si sono via via risolti.

Grandissimo rammarico e delusione per la punta di diamante della formazione amiatina: Mirco Balducci ha dovuto abbandonare la gara a seguito del danneggiamento irreparabile della gomma anteriore della propria bici. Al termine della prima discesa tecnica, a circa metà gara, mentre si trovava in testa alla corsa ha, probabilmente a causa di una roccia o di un detrito appuntito, tagliato il fianco laterale della gomma. Nonostante i tentativi di riparare il danno, nulla è stato possibile fare per ovviare al problema e riprendere la corsa. Un grande peccato visto lo stato di forma fisico e mentale che gli avrebbero con-sentito sicuramente di primeggiare.

Da ultimo, ma non per ultimo, il “Capitano” Stefano Marziali: costretto purtroppo al ritiro non ha esitato a mettersi a “servizio” dei compagni di squadra seguendoli nelle aree tecniche per i rifornimenti necessari a performare al meglio. L’incarnazione dello spirito dello sport e dell’amicizia.

Ci sarà tempo e modo per rifarsi e confermarsi nei prossimi appuntamenti gravel in vista: il Campionato Europeo del prossimo 21 luglio ad Avezzano ed il Campionato Mondiale del prossimo 11-12 ottobre in Olanda.