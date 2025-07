FOLLONICA – “Grazie all’investimento su Senzuno, è stato possibile migliorare i sottoservizi e rinnovare il manto stradale. Un intervento necessario, ma che non può bastare da solo a rilanciare il quartiere”. A dirlo è il segretario del Psi Gregorio Cordovani.

“Come segretario del Psi di Follonica, credo che il turismo debba essere il punto di partenza per una nuova visione urbana, che metta al centro la qualità degli spazi pubblici e la vivibilità – prosegue -. Crediamo, però, che via della Repubblica debba avere una nuova vita, al passo con i tempi. Il turismo, negli ultimi anni, ha subito un cambiamento considerevole, e anche Follonica ha risentito di questa trasformazione. Per questi motivi, dobbiamo immaginare una Follonica diversa, non più legata esclusivamente al turismo familiare, dove il motto era ‘mare, sole, pineta’. Oggi questo non basta più: servono risposte nuove”.

“Abbiamo assistito a un aumento considerevole di giovani che scelgono Follonica per le loro vacanze, e per questo è necessario trovare forme di turismo che tengano conto di questa realtà – aggiunge -. Occorre dunque individuare alcune zone della città su cui intervenire per aumentare l’attrattività turistica e rafforzare la capacità economica delle strutture commerciali e ricettive. In quest’ottica, Senzuno, e in particolare via della Repubblica, possono rappresentare una risposta concreta. Riteniamo che le vie che da via della Repubblica conducono al mare debbano essere oggetto di investimenti, con l’obiettivo di favorire l’apertura di piccole attività commerciali, artigianali e ricettive”.

“Ma soprattutto crediamo che in via della Repubblica debbano essere compiute scelte definitive e coraggiose – afferma Cordovani -: la si renda ciclo pedonale deviando le auto su via Palermo. E soprattutto si renda la via verde e ombreggiata. Le vie di mezzo in salsa cementizia fanno arrabbiare tutti. La grande partecipazione di cittadini alla festa del quartiere di qualche sera fa ci conferma che questa è la direzione giusta da seguire”.

“Pensiamo che Follonica abbia bisogno di un nuovo modo di fare politica: individuare tre zone strategiche e renderle veri e propri poli di attrazione durante l’estate: Senzuno, Centro e Zona Nuova – conclude il segretario socialista -. Con il contributo e la partecipazione delle associazioni di categoria, si possono programmare eventi, musica e iniziative che non si sovrappongono, ma che si distribuiscono armonicamente nel territorio, con benefici per tutti, in particolare per le attività commerciali”.