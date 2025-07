GROSSETO – Rifiuti e ingombranti abbandonati lungo la strada, all’uscita subito dopo Rispescia, sulla carreggiata sud dell’Aurelia. A segnalare la situazione sono alcuni automobilisti, nella giornata di domenica 27 luglio, preoccupati non solo per il degrado, ma anche per la sicurezza.

«Questa è la situazione sulla quattro corsie. Strada già reputata pericolosa. Ora non ci sono più solo rifiuti nelle piazzole ma anche nelle uscite a due passi da dove sfrecciano le auto – racconta un automobilista – Credo che abbandoni del genere possano essere molto pericolosi in situazione di vento forte. Ma anche per colpa di qualche incivile che magari può decidere di buttare tutto in mezzo alla carreggiata».

Nelle foto si vedono stivali, sacchi, contenitori vari, sedie e cestini, tutto abbandonato a ridosso della strada. Un abbandono che può rappresentare un pericolo concreto per la circolazione, soprattutto in presenza di vento o condizioni meteo avverse, che potrebbero far finire i materiali sulla carreggiata.

Non è la prima volta che vengono segnalati casi simili lungo il tracciato dell’Aurelia, spesso sono state prese di mira le piazzole, usate come una discarica a cielo aperto da chi preferisce disfarsi di rifiuti senza rispettare le regole.

«Chiediamo alle autorità che intervengano quanto prima – dice l’automobilista – con controlli più severi. Chi abbandona probabilmente ci penserà due volte prima di fare uno scempio del genere. Oltre al decoro, è la sicurezza di chi viaggia a essere messa in pericolo. Ora i rifiuti dovranno essere rimossi, a spese di tutti».