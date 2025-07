GROSSETO – L’impianto irriguo del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud funziona a pieno regime.

Dopo un inizio di stagione reso particolarmente complesso dalle condizioni climatiche (piogge che hanno reso torbida l’acqua del fiume Ombrone), per tutto i mesi di giugno e luglio il settore irrigazione ha lavorato costantemente per garantire alle coltivazioni il giusto approvvigionamento idrico.

Anche le prossime settimane saranno cruciali per l’irrigazione. L’operatore Riccardo Martellini racconta questa attività fondamentale per il Consorzio, ma anche per l’agricoltura della Maremma.