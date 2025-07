MAGLIANO IN TOSCANA – Anche il territorio comunale di Magliano in Toscana avrà la sua “porta” di accesso al Parco della Maremma. Sarà inaugurato venerdì 1° agosto, alle 16.30, l’ufficio di accoglienza turistica realizzato dal Comune di Magliano in Toscana nella ex scuola del Collecchio, all’interno del Parco.

“Un risultato che concretizza l’impegno portato avanti da tempo e che realizza quanto avevamo inserito nel nostro programma di mandato”, commenta il sindaco di Magliano in Toscana Gabriele Fusini -. La nostra ex ‘scuolina’, completamente recuperata, si trova in un punto strategico del territorio, ideale per far scoprire ai visitatori e far vivere ai residenti i bellissimi itinerari del Parco della Maremma. Al Collecchio, quindi, si ‘incontreranno’ una serie di percorsi, quelli a cui sta lavorando il Comune e gli itinerari definiti dal Parco, che potranno essere fatti a piedi, in bici, a cavallo e in carrozza. E oltre alle bellezze del nostro territorio l’ufficio di accoglienza turistica sarà un luogo dove scoprire i gusti, straordinari, della nostra terra: come desideravamo, in collaborazione con Slow Food, ci sarà un punto vendita permanente di aziende del territorio facenti parte di questa associazione che ospiterà i prodotti delle aziende del Comune di Magliano e delle aziende Marchio Parco”.

L’ufficio di accoglienza turistica del Collecchio sarà aperto, nel mese di agosto, ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 (per informazioni: [email protected]). Sarà possibile, negli orari di apertura anche acquistare i biglietti per l’ingresso al Parco.

“L’apertura sarà intensificata a partire dal mese di settembre – spiega il vicesindaco Tamara Fattori, assessore al Turismo del Comune di Magliano in Toscana – e saranno organizzate anche una serie di attività che animeranno i locali della ex scuola, come escursioni, degustazioni, incontri. Nei prossimi mesi, attiveremo anche un servizio di noleggio di biciclette, per permettere di percorrere gli itinerari ciclabili del nostro territorio e quelli del Parco. Siamo convinti che questa iniziativa, frutto di un accordo quadro tra l’amministrazione comunale e l’ente Parco, ci permetterà di promuovere e valorizzare il nostro territorio, con le sue peculiarità e le sue produzioni di eccellenza”.

A partire dal mese di settembre, quindi, il centro informativo sarà aperto sette giorni su sette, per sei ore al giorno: un modo per incentivare anche la destagionalizzazione turistica e favorire la frequentazione del territorio durante tutto l’anno.

“Per il Parco – dichiara il presidente Simone Rusci – è strategico individuare, marcare e rafforzare le porte di accesso che non sono più solo quelle di Alberese, Talamone, Principina a Mare, ma adesso anche del Collecchio. Quest’ultima è un hub cruciale di collegamento tra la parte costiera e l’entroterra di Magliano in Toscana, che ha caratteri di grande rilevanza paesaggistica, storica e culturale. Inoltre, l’apertura del centro visite ha anche una visione strategica di prospettiva perché si trova su quella che sarà la Ciclovia tirrenica e sarà, quindi, una stazione di sosta e collegamento non solo su base locale, ma nazionale, che permetterà di collegare il percorso costiero ai poli più interni, importantissimi per favorire la conoscenza di tutto il territorio: è un anello di congiunzione, quindi, di grande rilievo, che rinsalda il legame tra il territorio di Magliano in Toscana e il Parco della Maremma. Nella struttura organizzeremo anche eventi di divulgazione scientifica e formazione”.

Dal paesaggio ai sapori, dunque, con la presenza, già dalle prossime settimane, all’interno dell’ufficio di accoglienza turistica di un corner per i prodotti tipici. Partner permanente dell’iniziativa sarà anche la condotta Slow Food di Grosseto che ha intenzione di sviluppare, all’interno della ex scuola del Collecchio, attività di degustazione, formazione e supporto alle aziende produttrici della zona. Queste le parole del presidente Luca Papalini: “Con grande interesse e piacere Slow Food Grosseto partecipa al progetto di valorizzazione di questa struttura inserita in un punto strategico del Parco. La nostra idea è quella di promuovere il territorio tramite degustazioni a calendario dei prodotti dei nostri associati, fare formazione tramite lezioni e brevi corsi di degustazione di vino ed olio di oliva ed anche rappresentare un punto di riferimento e di informazione per i produttori della zona e non solo che vogliono avvicinarsi la variegato mondo Slow Food. La nostra intenzione è quella di sviluppare le nostre iniziative in questa struttura durante tutto l’arco dell’anno, non limitandoci solamente ai mesi estivi. Ringraziamo fin d’ora l’amministrazione comunale per averci dato questa promettente opportunità”.

In occasione dell’inaugurazione di venerdì 1° agosto è in programma anche un’escursione in bicicletta gratuita, offerta dal Comune di Magliano in Toscana, a cura dell’associazione Hakuna Matata Outdoor. L’escursione, in partenza alle 17 proprio dalla ex scuola del Collecchio, ha posti limitati: per partecipare è necessario chiamare il numero 335 7030719 o scrivere a [email protected]