GROSSETO – Al grido di “via i piccioni dal Centro Storico” inizierà prossimamente una crociata per “disorientarli” e fargli abbandonare questa zona di frequentazione e residenza.

Per farlo l’associazione incaricata di questo intervento, si avvarrà di rapaci diurni e notturni. Mattina, sera, notte, pomeriggio, la “Poiana di Harris” ed il “Gufo Reale delle nevi” saranno all’opera. Sarà una caccia diversificata, con vera e propria “pianificazione bellica”. Insomma per i piccioni, si prospettano all’orizzonte momenti difficili. I cittadini dalla loro, dovranno collaborare, non lasciando in giro cibo per gatti (che i volatili non disdegnano) e inoltre, tutte le fontane escluse quella di Piazza Rosselli, dovranno essere a secco e disattive. Già nel 2012 del resto, qualcosa del genere era stato fatto sotto il Sindaco Bonifazi.

Il Tribunale ed il Cimitero di Sterpeto furono oggetto d’interventi sui piccioni e taccole. Aspetti igienici ed anche sanitari, a tutela della stessa salute umana, giustificarono e giustificano anche oggi queste attenzioni. Noi ovviamente, per tali motivi, auspichiamo la vittoria dei “Gufi e Poiane”. La campagna intorno a Grosseto, il fiume Ombrone, le stesse Mura cittadine, danno però manforte ai piccioni, dunque sarà una lotta dura e forse incerta.

Al riguardo, tornano alla mente certi versi, non di Trilussa, ma del nostrano “Canapetto di Canapone nipote prediletto” che anni fa, avendo dubbi sul successo di simili interventi antipiccione, esprimeva così il suo pensiero, concludendo con una ipotesi…risolutiva. “Se la colomba è da sempre indicata / come purezza e pace conclamata / il piccione può vantar e non da ora / lo scettro di avifauna cacaiola / Tetti, balconi, terrazzi e cornicioni / son pieni di piccioni terraioli / che un conoscendo brache e stitichezza / fan tutto intorno a loro gran mondezza / Che si può fa per arginà la cosa / per fa in modo che ste defecazioni / non pienino di guano anche gli androni? / C’è un’ordinanza che ci fa divieto / di dar la pappa da Cecina a Corneto / La cosa non è affatto rispettata / ed il piccione mangia, vola e caca / Il problema si fa sempre più grave / e nessuno sa come rimediare / Sarebbe forse il caso di provare / a cucir loro l’orifizio anale !”