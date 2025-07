CECINA – Acqua Village Cecina ha inaugurato Makai Beach, l’Isola del Benessere, una nuova area tematica che trasporta i visitatori in un mondo esotico ispirato alla cultura tiki. Un progetto ambizioso e unico nel panorama nazionale, frutto della creatività di Acqua Village.

Un progetto di trasformazione e innovazione

Makai Beach, l’Isola del Benessere, nasce dalla volontà di reinterpretare un’area esistente nel parco acquatico di Follonica, evolvendola in un’autentica oasi esotica dedicata al relax e al benessere. Alla base del progetto c’è la visione di offrire un’esperienza immersiva e rigenerante, che unisce divertimento e relax in un’atmosfera ispirata alle isole del Pacifico. Per chi vuole vivere una vacanza in un mondo paradisiaco a due passi da casa senza lunghi viaggi aerei.

Collaborazioni territoriali e scenografie spettacolari

Una volta definito il concept dell’area, la realizzazione è stata affidata a Tecnopiscine International, azienda torinese leader nella progettazione e costruzione di parchi acquatici. L’area è dotata di tecnologie d’avanguardia: canon jet, idromassaggi circolari, acqua bubble, vasche effervescenti e una sofisticata sala macchine per la gestione dell’intero impianto.

Alla realizzazione del progetto hanno partecipato anche aziende del territorio: Vanni Pierino Srl per scavi e movimentazione terra, e Bpa Costruzioni di Andrea Bettacchi per le opere in cemento armato.

Fiore all’occhiello dell’area è la scenografia tiki, ideata da Acqua Village Studio, che vede la direzione creativa di Riccardo Fara direttore creativo e immagener, progettata in collaborazione con Creative App, la realizzazione delle strutture scenografiche è stata affidata in parte a Panel System, azienda specializzata nella costruzione di elementi in vetroresina, che ha curato l’imponente totem d’ingresso e i tronchi decorativi perimetrali, mentre della colorazione e della scultura di alcuni elementi, se ne è occupato l’artista Dario Vella. Totem, maschere e decorazioni polinesiane ricreano un ambiente di grande impatto visivo, trasformando Makai Beach in una vera isola del benessere.

Un investimento strategico per il territorio

Il progetto ha partecipato al Bando Bei, ovvero la misura promossa da Regione Toscana per il sostegno alle Pmi toscane con il contributo delle risorse della Banca europea per gli investimenti. Uno strumento che sostiene iniziative imprenditoriali innovative e strategiche per la valorizzazione turistica ed economica della Toscana.

La Gpa srl, società che gestisce il parco, è tra le realtà che hanno beneficiato del bando, destinando i fondi all’ampliamento e alla riqualificazione dell’offerta turistica del parco attraverso la realizzazione di Makai Beach, l’Isola del Benessere. L’iniziativa si inserisce perfettamente nella missione del bando, promuovendo un turismo più qualificato, sostenibile e orientato all’innovazione. Acqua Village ad oggi risulta come la prima azienda in ambito regionale ad aver realizzato e concluso il progetto che ha preso parte al bando.

Makai Beach non è solo una nuova attrazione: è il simbolo di una visione, di un turismo che cambia, che valorizza il benessere, l’esperienza e il territorio. Una vacanza paradisiaca per tutti, a portata di mano.

«Questa nuova area – dice Marcello Padroni, proprietario di Acqua Village – rappresenta per noi un traguardo fondamentale: è l’investimento più importante nella storia dell’azienda. Con Makai Beach vogliamo offrire un’esperienza unica a tutte quelle famiglie che non hanno la possibilità di recarsi in questi lontani paradisi esotici: li portiamo noi vicino a casa loro. Abbiamo voluto ricreare un’atmosfera autentica, con vegetazione tipica di quelle isole e la famosa sabbia bianca accuratamente selezionata per evocare le spiagge polinesiane. I nostri parchi stanno diventando vere e proprie isole esotiche, dove si respira la magia dei luoghi lontani».

«L’obiettivo del bando – afferma l’assessore regione Leonardo Marras – che abbiamo promosso insieme alla Banca europea degli investimenti, con una sezione dedicata al turismo, è migliorare la competitività delle imprese toscane sostenendone lo sviluppo e il progetto di Acqua Village lo centra appieno. Con questa novità il parco implementa la propria offerta e fa un salto di qualità diventando più attrattivo. Complimenti per aver saputo cogliere al volo l’opportunità che abbiamo messo in campo; saluto con soddisfazione questo primo risultato certo che molte altre realtà produttive toscane presto realizzeranno nuovi progetti grazie a questa misura».

«L’Acqua Village – aggiunge l’assessora al turismo del Comune di Cecina, Elena Benedetti – rappresenta per questo territorio un fiore all’occhiello, uno dei principali parchi acquatici italiani che vanta numerosi riconoscimenti e che siamo quindi orgogliosi di avere sul nostro territorio, consapevoli di quale sia il suo ‘potere’ attrattivo anche in ambito turistico. Questa nuova struttura è la conferma della capacità dell’Acqua Village di rinnovarsi, crescere e andare ad offrire sempre nuove esperienze ai visitatori, di tutte le età. È nostra intenzione come Amministrazione comunale avviare dei percorsi collaborativi, costruire insieme delle nuove opportunità: abbiamo già iniziato a lavorare in questa direzione e le premesse sono ottime. Crediamo molto nella collaborazione tra tutti i soggetti che operano sul territorio e nel lavoro di squadra tra pubblico e privato e siamo certi che insieme all’Acqua Village potremo fare grandi cose».