AMIATA – Una storica maglia azzurra assegnata all’Amiata Bike Festival per il Campionato Italiano Gravel.

Ha vinto la maglia tricolore assoluta maschile gravel il giovane Mattia Gaffuri, con una prestazione eccezionale che lo ha visto chiudere il giro in 2:42:37. Secondo classificato è Filippo Agostinacchio, terzo Matteo Zurlo. Per quanto riguarda il campionato italiano gravel femminile, la vincitrice è Carlotta Morello, seguita da Greta Recchia e Giulia Bisso.

Sul palco per la premiazione dei campioni italiani sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, la presidente di Amiata Bike Monica Fanciulli, il sindaco di Abbadia San Salvatore Niccolò Volpini, il Direttore del Parco Nazionale delle Miniere del Monte Amiata Daniele Rappuoli, il vicepresidente della Federazione Italiana Ciclismo Saverio Metti, il presidente di Eroica Franco Rossi e il vicecampione del mondo gravel Daniel Oss, presente anche Giancarlo Brocci. Un traguardo che consacra l’Amiata Bike Festival come punto di riferimento per il ciclismo gravel, esempio di come passione, organizzazione e collaborazione possano creare eventi di livello nazionale.

Il tutto dopo un weekend indimenticabile che ha infiammato l’Amiata e consolidato il Bike Festival come uno degli appuntamenti più importanti del panorama ciclistico nazionale. Oltre cinquecento atleti provenienti da tutta Italia si sono sfidati in un evento di livello eccezionale, accompagnati da un pubblico entusiasta e dalla presenza di numerose autorità nelle due giornate.

L’atmosfera è stata caratterizzata da pura emozione, culminata con l’assegnazione della prestigiosa Maglia Tricolore nel Campionato Italiano Gravel, un momento di grande orgoglio per tutto il territorio. La vittoria dei campioni nelle categorie maschile e femminile ha reso questa giornata una vera e propria festa dello sport di altissimo livello.

“Risultato incredibile – dichiara Monica Fanciulli, presidente di Amiata Bike – Vivere questo momento è stato un sogno che si realizza dopo notti insonni e tanto lavoro. Questo successo non riguarda solo noi, ma tutta l’Amiata e oltre. Un ringraziamento speciale va al Comune di Abbadia San Salvatore, che fin da subito ha creduto e sostenuto questo progetto, così come a tutti i comuni limitrofi. La collaborazione e la passione di tutte le istituzioni coinvolte hanno reso possibile la realizzazione di questa straordinaria manifestazione.

Un ringraziamento particolare va anche a tutti i volontari, il cui impegno e dedizione hanno reso possibile tutto ciò”.

Non sono mancati i vertici della Federazione Italiana Ciclismo, con il presidente Cordiano Dagnoni e il vicepresidente Saverio Metti, che hanno sottolineato l’importanza di questa giornata di festa.

Tutto si è svolto in un clima di grande entusiasmo, grazie a un’organizzazione impeccabile curata dal vicepresidente di Amiata Bike, Luca Ventresca e Massimo Cencini alla logistica. La giornata resterà impressa nella memoria come una delle più grandi vittorie sportive e comunitarie degli ultimi anni, in una location unica nel Parco Nazionale delle Miniere del Monte Amiata.

Il team di comunicazione ha svolto un lavoro straordinario in questi mesi, portando i numeri sui social e attraverso la diretta streaming a una visibilità che va oltre i confini nazionali, raggiungendo anche un pubblico internazionale. “Il messaggio è arrivato forte e chiaro – afferma Michele Arezzini, C.M. Manager di Amiata Bike – ne è la riprova l’importante numero di iscrizioni raccolto, che rappresenta una grande soddisfazione per il risultato ottenuto”.

La giornata di oggi ha confermato che questa location è perfetta per eventi di questo tipo, e si sposa perfettamente con attività che promuovono la connessione tra sport e sostenibilità. Lo sport rappresenta un potente strumento di coesione sociale e sviluppo comunitario, e il suo impatto può essere ulteriormente amplificato attraverso il recupero e di aree come queste.

Un passo importante in questa direzione è rappresentato dal Circuito Permanente Amiata Bike, un progetto presentato e già fruibile, progettato dall’ingegnere Lorenzo Rossi, che segna l’inizio di uno sviluppo sostenibile e lento sulle due ruote, volto a valorizzare il territorio e promuovere la mobilità sostenibile in tutta l’Amiata.