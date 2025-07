ORBETELLO – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, domanica 27 luglio, lungo la strada statale 1 Aurelia nella zona sud della provincia di Grosseto, nei pressi di Orbetello. Lo scontro ha coinvolto una moto con due persone a bordo e un’auto.

L’allarme è scattato alle ore 18:36. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 Asl Toscana sud est, con l’ambulanza India della postazione di Albinia e la Croce Rossa Italiana di Capalbio. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

A bordo della moto viaggiavano una donna di 31 anni e un uomo di 28 anni, entrambi soccorsi e trasportati in codice giallo (codice 2) all’ospedale Misericordia di Grosseto. Coinvolto anche un uomo di 30 anni alla guida dell’auto, trasferito in codice giallo all’ospedale di Orbetello con l’ambulanza della Croce Rossa di Capalbio, che in quel momento si trovava in transito nella zona.

Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti.