GROSSETO – Torna la nostra rubrica Maremma com’era, appuntamento fisso della domenica mattina sul nostro giornale.

Oggi vi proponiamo una foto scattata in chiesa. In primo piano alcune donne con la testa coperta. Si nota una netta divisione: uomini da una parte, donne dall’altra. Non sappiamo quando la foto sia stata scattata, forse negli anni 60. Nè quale sia la chiesa. Riconoscete il luogo o qualcuna delle persone ritratte?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratta può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

