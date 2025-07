FOLLONICA – Successo per il carnevale estivo di Follonica che quest’anno per la prima volta è andato in scena nell’area del Parco Centrale. Una scelta che ha premiato e che ha attirato tanti visitatori per uno spettacolo che emoziona sempre. Insieme ai carri degli otto rioni follonichesi hanno sfilato anche le Bighe del Palio di Gavorrano.

A seguire per noi l’evento c’era Giorgio Paggetti che ci racconta con le sue foto una serata speciale.

«Il Carnevale estivo di ieri sera – ha spiegato il sindaco Matteo Buoncristiani – è stato un successo, con tantissime presenze in una location nuova, che evidentemente funziona. Il Parco Centrale ha sicuramente i giusti spazi per garantire più attrazioni in una: la sfilata, i giochi per i più piccoli, la possibilità di mangiare e di stare in compagnia.»

«Inoltre, a livello logistico, permette di alleggerire spostamenti e gestione della manifestazione. Insomma, un’esperienza da ripetere. Grazie a tutti gli organizzatori, all’Associazione Carnevale, ai rioni che anche d’estate ci offrono questo spettacolo, a tutti i volontari, alla nostra Polizia municipale, alle Forze dell’ordine e alle associazioni, a chi ha voluto esserci.».

Insieme al sindaco erano presenti anche gli assessori della sua giunta e il presidente dell’Associazione Carnevale Andrea Benini.