Foto di repertorio

GROSSETO – Archiviata l’amichevole con la Fiorentina (nella foto di Paolo Orlando, un Moment del riscaldamento pregara), l’estate del Grifone continua in direzione ritiro estivo ad Abbadia San Salvatore, per la preparazione tecnico atletica.

Presenti all’appuntamento, primo vero tassello del precampionato biancorosso, ben trentaquattro giocatori. Questi i loro nomi: Addiego Mobilio, Ampollini, Bacciardi, Bellini, Benedetti, Brenna, Cardelli, Carlotti, Ciraudo, Corallini, Cretella, D’Ancora, Italiano, Della Latta, Dierna, Disanto, Ferronato, Gnazale, Gonnelli, Guerrini, Lampret, Lorenzini, Marzierli, Mussio, Regoli, Riccobono, Sabelli, Sacchini, Sartorelli, Shenaj, Tognetti e Visconti più i 2008 Musardo e Russo, rispettivamente un portiere reduce dalle esperienze nei settori giovanili di Fiorentina e Pisa e un difensore con alle spalle l’esperienza a Siracusa, dopo aver mosso i primi passi nel calcio che conta nelle giovanili del Verona.

Già in programma il canonico test amichevole con la Pianese, in programma sabato 2 agosto alle 18:00 allo stadio Comunale di Piancastagnaio. I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su Ciaotickets.com. Questi i prezzi:

• Tribuna = 10 euro compresi i diritti di prevendita

• Tribuna ridotto Under 14 = 6 euro compresi i diritti di prevendita

• Settore ospiti = 10 euro compresi i diritti di prevendita