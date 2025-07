BAGNO DI GAVORRANO – La società Us Follonica Gavorrano rende note le date di avvio della prossima stagione sportiva 2025/26. Si parte con il ritrovo di tutto il gruppo nella giornata di oggi domenica 27 luglio allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano, dove si svolgerà anche la prima parte della preparazione estiva agli ordini di mister Francesco Baiano e del suo staff.

Gli allenamenti si terranno da domani lunedì nell’impianto di via Morandi fino al 14 agosto, per poi spostarsi nel centro Aldo Nicoletti di Follonica per la fase successiva.

Stabilite anche le date delle amichevoli o allenamenti congiunti che si svolgeranno durante la prima tranche della preparazione: domenica 3 agosto alle 10, al termine della prima settimana, ci sarà il primo test che si svolgerà tra gli effettivi della rosa, mentre giovedì 7 agosto alle 18 a Piancastagnaio ci sarà la gara con la Pianese.

A seguire, sabato 9 agosto alle 17 al Malservisi-Matteini ci sarà l’impegno con il Sansovino, mentre venerdì 14 agosto alle 18 i biancorossoblù affronteranno l’Empoli Primavera, sempre al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano.

Ecco la rosa a disposizione per il primo giorno di preparazione.

Portieri: Francesco Pacini (1995, dal Poggibonsi), Duccio Poggiolini (2006, dall’Empoli), Filippo Tanganelli (2008, dal Venturina), Riccardo Cacciaguerra (2010, confermato).

Difensori: Luca Arrighi (2007, dalla Sangiovannese), Gino Bernardini (1997, dal Tau Calcio Altopascio), Gabriele D’Amato (2006, dal Poggibonsi), Alain Fremura (2001, dal Poggibonsi), Diego Ferretti (2007, dall’Empoli), Emanuele Matteucci (2000, confermato), Matteo Picci (2006, confermato), Giulio Pimpinelli (2008, confermato), Marco Politi (2007, dal Venturina), Niccolò Cascioli (2008, confermato).

Centrocampisti: Tommaso Bianchi (1988, dal Siena), Fabrizio Lo Sicco (1991, confermato), Simone Marino (1995, confermato), Carlo Mignani (2005, dal Poggibonsi), Leonardo Krzysztof Pescicani (2005, dal Siena), Lorenzo Remedi (1991, dal Prato), Tommaso Scartabelli (2006, confermato), Simone Calvi (2007, confermato), Alessio Berardone (2008, dal Grosseto).

Attaccanti: Lorenzo Bellini (1999, dal Seravezza Pozzi), Giulio Giordani (1994, dal Matera), Samuele Maurizi (1995, dal Guidonia Montecelio), Cristian Mutton (1999, dalla Lavagnese).

Staff Tecnico: Allenatore Francesco Baiano, vice allenatore Stefano Pieri, allenatore dei portieri Federico Callai, preparatore atletico Paolo Filippin, collaboratore tecnico Marco Niccolini.

Staff Medico: medico sociale Filippo Chiechi, fisioterapisti Simone Bicocchi e Matteo Marchi.

Magazziniere: Tommaso Macii.