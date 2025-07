FOLLONICA – “Con grande emozione, ho accompagnato oggi il maestro Tullio De Piscopo ad omaggiare Pino Daniele, nel luogo dove riposa”, Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana, commenta così la visita fatta al cimitero di Magliano, prima dell’esibizione del musicista partenopeo nel borgo maremmano.

“La decisione di creare dei momenti di ricordo in memoria di Pino Daniele non deriva, certo, dalla volontà di speculare sul nome di un artista straordinario, quanto di rendere omaggio a un cantautore di fama mondiale, che amava la nostra terra e che merita di essere ricordato con lo stesso amore e lo stesso rispetto che lui ha avuto. Il concerto del maestro De Piscopo è un tributo proprio in questo senso; che avviene a pochi giorni dal completamento dei lavori del parco dedicato a Daniele che si chiama “Na jurnata e sole’, proprio dal titolo di una sua straordinaria lirica”.