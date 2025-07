101, come la famosa carica del film. 101, come le primavere che Vittoria ha salutato il 25 luglio.

Vittoria Neri ha festeggiato i suoi 101 anni da follonichese innamorata di Scarlino, circondata dagli affetti più cari, vissuti con intensità, amore e tanta dolcezza, senza mai perdere quell’ironia che l’ha sempre contraddistinta.

Nata a Follonica il 25 luglio 1924, Vittoria ha dedicato la sua vita alla famiglia. Il grande amore con suo marito Nevio (scomparso nel 1975) ha dato alla luce Luciana e Giovanni, i figli che le hanno regalato infinite gioie, anche grazie alle nuove generazioni. È particolarmente legata all’adorata nipote Gianna e ai bisnipoti Marco e Davide, per i quali rappresenta un esempio di forza, dolcezza e tenerezza.

Negli anni ’80 ha vissuto per qualche mese in Congo, seguendo il figlio per motivi di lavoro, affrontando quell’esperienza con lo stesso spirito determinato e positivo che l’ha sempre accompagnata. Ma il richiamo della Maremma è stato più forte, e presto è tornata alla sua terra.

La famiglia si è allargata anche grazie a quell’affetto che Vittoria ha insegnato e continua a insegnare alle nuove generazioni, insieme ai valori della semplicità, dell’affetto e del rispetto.

Oggi Vittoria vive in una casa di riposo, ma la sua passione per la vita non si è mai spenta. Ogni volta che può, accoglie figli, nipoti e amici con il sorriso e la mente attiva: si dedica ai cruciverba, ai giochi di carte e – quando possibile – alla sua grande passione per la cucina. I suoi dolci, preparati per le occasioni speciali, sono rimasti nei ricordi di tutta la famiglia.

Da follonichese, Vittoria ha sempre avuto un legame profondo con il mare: ha imparato a nuotare da giovane e ancora oggi racconta con entusiasmo i ricordi delle sue nuotate. Scarlino la ha abbracciata insieme alla vita della contrada San Donato, con la quale ha contribuito all’organizzazione della storica Festa delle Carriere del 19, evento che ancora oggi unisce la comunità nel segno della tradizione.

Oggi, intorno a Vittoria ci sono l’affetto e l’amore della sua famiglia. E anche noi de IlGiunco.net vogliamo unirci a questo abbraccio:

Buon compleanno Vittoria, e tanti auguri per i tuoi splendidi 101 anni.