GROSSETO – Ottimo sweep del Big Mat Bsc Grosseto che batte il Ronchi dei Legionari e vola ai quarti dei playoff. I biancorossi si sono imposti per 6-1 in gara uno e 7-0 in gara due, in Friuli-Venezia Giulia (foto Lettieri).

Grande protagonista del primo match è stato Scott Prins, il lanciatore biancorosso che per otto inning ha presidiato il monte di lancio, ottenendo ben 16 K. Grazie alla coppia Ambrosino-McIlwain, il Big Mat Bsc Grosseto ha siglato quattro punti nelle prime tre riprese, mettendosi subito a distanza di sicurezza dal roster di casa. L’esterno statunitense è senza dubbio l’altro grande protagonista della gara di venerdì 25 luglio, dato che ha battuto quattro valide su altrettanti turni (4 RBI) e firmato un singolo da un punto nel primo tempo (con Sellaroli che ha conquistato casa base) e un singolo da due punti nel penultimo inning (con Marucci e Luciani che hanno portato il risultato sul definitivo 6-1).

In gara 2 buona partenza del Big Mat Bsc Grosseto con Venditti, Marucci e Sellaroli che conquistano casa base nel secondo inning, mentre il 4-0 è arrivato nel tempo successivo (singolo di Marucci con Isenia a punto). Nel sesto inning è arrivato il 5-0 grazie al doppio di Aloma Herrera. Nel nono tempo i maremmani si sono portati sul definitivo 7-0.

Gara 1

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 211 000 020

Ronchi dei Legionari: 100 000 000

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (1/3), Aloma Herrera 5 (1/5), McIlwain 8 (4/4), Lopez 2 (0/2), Isenia 9 (0/5), Ambrosino DH (1/4), Marucci 3 (1/3), Piccinelli 7 (0/5), Luciani 4 (1/4);

Ronchi dei Legionari: Bertossi 7 (0/3), Berini 3 (1/3), Furlan 9 (0/3, Midena 0/0), Miceu DH (1/4), Mendez Russoniello 2 (2/3), Bertoldi 5 (0/2), Ghergolet 4 (0/4), Furlani Marco 8 (1/4), Furlani Luca 6 (1/4).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Prins (W, 8.0 IP, 6 H, 1 R, 1 ER, 2 BB, 16 SO), Rodriguez Jimenez (1.0 IP, 1 BB, 3 SO);

Ronchi dei Legionari: Quesada Coto (L, 6.0 IP, 7 H, 4 R, 3 ER, 4 BB, 9 SO), Stabile (1,1 IP, 1 H, 2 R, 2 ER, 3 BB, 1 SO), Lubrano (1.2 IP, 1 H, 1 BB, 4 SO).

Arbitro capo: Marco Costa

Arbitro 1B: Marco Moretto

Gara due

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 031 001 002

Ronchi dei Legionari: 000 000 000

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (1/4), Aloma Herrera 5 (1/3), McIlwain 8 (0/1), Lopez 2 (1/5), Isenia 9 (2/5), Ambrosino DH (1/5), Marucci 3 (1/5), Venditti 4 (2/4), Piccinelli 7 (0/4);

Ronchi dei Legionari: Furlani Luca 6 (2/4), Berini 3 (0/4), Furlan 9 (0/3, Pilutti 0/1), Miceu DH (0/4), Mendez Russoniello 4 (0/3), Bertossi (1/3, Midena 0/0), Da Re 2 (0/3), Bertoldi 5 (1/3), Furlani Marco 8 (0/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (7.0 IP, 4 H, 5 SO), Giacalone Daza (2.0 IP, 6 SO);

Ronchi dei Legionari: Dalla Silvestra (4.0 IP, 7 H, 4 R, 2 ER, 2 BB, 1 SO), Zotti (1.2 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 2 SO), Bernardis (2.1 IP, 1 BB, 1 SO), Nardi (1.0 IP, 1 H, 2 R, 1 ER, 1 BB).

Arbitro capo: Marco Moretto

Arbitro 1B: Marco Costa